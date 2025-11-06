Federación promocionó su oferta turística en Uruguay y Brasil

Durante este miércoles, el funcionario visitó las ciudades de Belén, Villa Constitución y Bella Unión (Uruguay), además de la Prefectura de Barra do Quaraí (Brasil). En cada destino, Marozzini mantuvo encuentros con autoridades locales y representantes de medios de comunicación, destacando los atractivos turísticos de Federación y difundiendo las promociones especiales para visitantes uruguayos: 50% de descuento para el Departamento de Salto y 30% para todo el Uruguay en las entradas al Parque Termal.

Esta acción se enmarca dentro de un proyecto de integración regional impulsado por Federación, que busca conectar destinos ubicados en un radio de hasta 300 kilómetros, conformando una gran región turística internacional que incluirá a Federación, Concordia, Salto, Uruguaiana, Barra do Quaraí, Bella Unión, entre otras localidades.

El objetivo final de esta iniciativa es consolidar la zona como un corredor turístico binacional, fortaleciendo la cooperación entre destinos del litoral argentino, uruguayo y brasileño, y posicionando a Federación como un punto estratégico dentro del mapa turístico del Mercosur.