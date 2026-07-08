Federación prorrogó el plazo para regularizar construcciones no declaradas y evitar futuras sanciones

Desde el municipio señalaron que esta prórroga brinda una nueva oportunidad para que los vecinos normalicen la situación técnica, documental y tributaria de sus inmuebles, evitando de esta manera futuras sanciones administrativas.

El régimen está destinado a quienes posean edificaciones que no hayan sido declaradas o que presenten irregularidades respecto de la normativa vigente dentro del ejido municipal.

Regularización de expedientes

La Ordenanza también establece que todos los expedientes tramitados ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos que permanezcan pendientes de aprobación deberán regularizarse dentro del plazo fijado por la normativa.

En caso de no hacerlo, las actuaciones serán dadas de baja y los titulares deberán iniciar nuevamente el trámite correspondiente, presentando toda la documentación técnica requerida por el municipio.

Dónde realizar el trámite

Desde la Municipalidad de Federación invitaron a los propietarios interesados a acercarse a la Oficina de Obras y Servicios Públicos, donde podrán recibir asesoramiento personalizado sobre los requisitos y el procedimiento para incorporarse al régimen de regularización.

El objetivo de la medida es facilitar la normalización de las construcciones existentes, brindar seguridad jurídica a los propietarios y mantener actualizado el registro de edificaciones dentro de la ciudad.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas