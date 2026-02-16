Federación: prueba superada en el primer Cross Aventura de los Enamorados

La prueba, organizada por la agrupación local Las Garras Running, convocó a más de 130 inscriptos en las distancias de 5 y 10 kilómetros. El circuito no dio respiro: finos senderos, tramos de campo traviesa, obstáculos naturales y duros cruces de arroyos y canales cubiertos de algas pusieron a prueba la resistencia de los competidores.

Los amantes del cross aventura definieron el recorrido como “muy duro”, aunque destacaron la correcta marcación y la organización general del evento. Una vez iniciada la competencia principal, también se desarrollaron las categorías mini para niños, sumando a los más pequeños a la jornada deportiva.

Tras la entrega de premios —que incluyó el sorteo de un viaje para dos personas a Córdoba—, el referente de Las Garras Running, Marcos Bouche, dialogó con 7Paginas y expresó su satisfacción por el resultado.

“La verdad, muy satisfecho con el evento. La hemos pasado muy bien, con los nervios lógicos de la primera vez. Por ahí hay detallitos que corregir, pero gracias a Dios salió todo bien. No tuvimos nada grave que atender con la emergencia”, señaló.

Bouche destacó además el compromiso del equipo organizador y de los colaboradores que acompañaron la logística de la carrera. “El grupo de apoyo se portó muy bien. La gente está muy agradecida y contenta”, afirmó.

Si bien inicialmente se habló de una cifra mayor de inscriptos, finalmente fueron 137 los competidores que largaron la prueba. “Muy contento, muy emocionado. Terminamos cansadísimos, casi sin voz, pero felices. La gente se divirtió, lo disfrutó y ya nos están pidiendo otra edición”, agregó.

El viaje sorteado tuvo como destino La Falda y fue ganado por participantes de Concepción del Uruguay, coronando una jornada que combinó deporte, naturaleza y camaradería.

Con una organización que respondió a la altura y una convocatoria que superó las expectativas, el primer Cross Aventura de los Enamorados dejó la vara alta y abre la puerta a futuras ediciones en la ciudad.