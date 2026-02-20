Federación realizó intensos trabajos tras el temporal y asistió a familias afectadas

Las tareas fueron monitoreadas por el intendente Ricardo Bravo y ejecutadas por personal de la Secretaría de Obras Públicas, que recorrió calles, barrios y puntos estratégicos como el Parque Termal.

Remoción y limpieza

Entre los trabajos realizados se incluyeron la recolección de ramas, árboles caídos, postes y otros elementos que quedaron sobre la vía pública producto de las ráfagas y la tormenta.

El objetivo principal fue despejar las calles para garantizar la circulación vehicular y peatonal, además de brindar mayor seguridad a los vecinos ante posibles riesgos derivados de estructuras dañadas o restos dispersos.

Asistencia social

Por otra parte, personal de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud intervino para asistir a familias que sufrieron consecuencias directas del temporal, tanto en el ex emplazamiento como en otros sectores de la ciudad.

Desde el Municipio indicaron a 7Paginas, que el monitoreo continuará en las próximas horas para atender eventuales nuevos reclamos y completar las tareas necesarias hasta normalizar la situación en toda la ciudad.