Jueves 19 de febrero de 2026
Federación realizó intensos trabajos tras el temporal y asistió a familias afectadas

Luego del intenso temporal registrado durante la mañana de este jueves, el Municipio de Federación desplegó un amplio operativo para atender las consecuencias del fenómeno climático en distintos sectores de la ciudad.
Redacción 7Paginas

Las tareas fueron monitoreadas por el intendente Ricardo Bravo y ejecutadas por personal de la Secretaría de Obras Públicas, que recorrió calles, barrios y puntos estratégicos como el Parque Termal.

Remoción y limpieza

Entre los trabajos realizados se incluyeron la recolección de ramas, árboles caídos, postes y otros elementos que quedaron sobre la vía pública producto de las ráfagas y la tormenta.

El objetivo principal fue despejar las calles para garantizar la circulación vehicular y peatonal, además de brindar mayor seguridad a los vecinos ante posibles riesgos derivados de estructuras dañadas o restos dispersos.

Asistencia social

Por otra parte, personal de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud intervino para asistir a familias que sufrieron consecuencias directas del temporal, tanto en el ex emplazamiento como en otros sectores de la ciudad.

Desde el Municipio indicaron a 7Paginas, que el monitoreo continuará en las próximas horas para atender eventuales nuevos reclamos y completar las tareas necesarias hasta normalizar la situación en toda la ciudad.