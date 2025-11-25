7PAGINAS

Martes 25 de noviembre de 2025
Federación recibe El FICER con un cronograma de Películas que se Proyectarán en diferentes puntos de la ciudad

Llega a Federación El FICER (Festival Internacional de Cine Entre Ríos), como sub-sede, con cine nacional en diferentes momentos y espacios; el objetivo es tender puentes y celebrar nuestro cine como forma de encuentro.
Este evento es coordinado por áreas de Cultura Entre Ríos, auspiciado por varios privados y traído a la localidad de Federación por la Dirección de Cultura de la Municipalidad. Consta de la proyección de películas inscriptas para ser visualizadas en toda la provincia.

El itinerario es el siguiente:

✅Miércoles 26/11 a las 17:30 Hs. en el NIDO – Gigantes (Película Infantil)

✅Jueves 27/11 a las 20:30 Hs. en el Museo de los Asentamientos – El Verano más Largo del Mundo

✅Sábado 29/11 a las 21 Hs. en la Biblioteca Popular Rivadavia – El Mensaje

✅Domingo 30/11 a las 18 Hs. en Poblarte – Gigantes (Película Infantil)

✅Domingo 30/11 a las 20:30 Hs. en Poblarte – Alemania