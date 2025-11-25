Federación recibe El FICER con un cronograma de Películas que se Proyectarán en diferentes puntos de la ciudad

Este evento es coordinado por áreas de Cultura Entre Ríos, auspiciado por varios privados y traído a la localidad de Federación por la Dirección de Cultura de la Municipalidad. Consta de la proyección de películas inscriptas para ser visualizadas en toda la provincia.

El itinerario es el siguiente:

✅Miércoles 26/11 a las 17:30 Hs. en el NIDO – Gigantes (Película Infantil)

✅Jueves 27/11 a las 20:30 Hs. en el Museo de los Asentamientos – El Verano más Largo del Mundo

✅Sábado 29/11 a las 21 Hs. en la Biblioteca Popular Rivadavia – El Mensaje

✅Domingo 30/11 a las 18 Hs. en Poblarte – Gigantes (Película Infantil)

✅Domingo 30/11 a las 20:30 Hs. en Poblarte – Alemania