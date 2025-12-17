Federación reconoció a sus Deportistas Destacados 2025

La ceremonia fue organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Federación y reunió a deportistas, familiares, entrenadores, dirigentes y vecinos que acompañaron este emotivo reconocimiento al trabajo y la constancia de quienes representan a la ciudad en distintas disciplinas.

El acto contó con la presencia del presidente municipal, Ricardo Bravo, quien fue el encargado de dejar formalmente inaugurada la entrega de distinciones. En su mensaje, destacó la importancia del deporte como herramienta de inclusión, formación y desarrollo personal, y valoró el compromiso de los deportistas que, con esfuerzo diario, llevan el nombre de Federación a competencias locales, provinciales y nacionales.

Durante la jornada se entregaron reconocimientos a deportistas destacados de diversas disciplinas, resaltando no solo los resultados obtenidos, sino también los valores del compañerismo, la perseverancia y el compromiso con la comunidad.

Desde la Dirección de Deportes, su titular Cesar Garcia señaló que este tipo de encuentros buscan fortalecer el acompañamiento al deporte local y reconocer públicamente a quienes, con su ejemplo, inspiran a las nuevas generaciones.

La celebración cerró en un clima de emoción y orgullo, reafirmando el lugar central que ocupa el deporte en la vida social y cultural de la ciudad de Federación.