Federación recuerda la atención de Obstetricia en los CAPS municipales

Servicios disponibles

El área de Obstetricia ofrece una atención integral que incluye:

Consejería en salud sexual y reproductiva.

Colocación de implantes subdérmicos.

Toma de Papanicolaou (P.A.P.).

Controles de embarazo.

Charlas de Educación Sexual Integral (ESI) en escuelas e instituciones, con temas como enfermedades de transmisión sexual (ETS), anticoncepción y pubertad.

Referencia en Programas Municipales y Provinciales de Salud Reproductiva, Adolescencia y Prevención del Cáncer de Cuello de Útero.

Desde la Dirección de Salud remarcaron que el objetivo es acompañar a mujeres, adolescentes y familias en cada etapa de la vida, garantizando prevención, orientación y acompañamiento profesional.

Horarios de atención

Los servicios de Obstetricia se encuentran disponibles en los siguientes CAPS municipales:

Perpetuo Socorro: miércoles, 10:00 hs.

San Carlos: martes, 10:00 hs; miércoles, 8:30 hs; jueves, 8:00 hs.

Evita: lunes, 8:30 hs; martes, 8:00 y 10:00 hs; miércoles, 8:00 hs; jueves, 8:00 hs; viernes, 8:00 hs.

El Municipio invita a la comunidad a acercarse al CAPS más cercano para conocer los servicios disponibles y acceder a una atención gratuita y de calidad.