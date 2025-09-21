7PAGINAS

Domingo 21 de septiembre de 2025
Federación recuerda la atención de Obstetricia en los CAPS municipales

El Municipio de Federación, a través de la Dirección de Salud, informó a la comunidad sobre los servicios gratuitos de Obstetricia que se brindan en los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad.
Redacción 7Paginas

Servicios disponibles

El área de Obstetricia ofrece una atención integral que incluye:

Consejería en salud sexual y reproductiva.

Colocación de implantes subdérmicos.

Toma de Papanicolaou (P.A.P.).

Controles de embarazo.

Charlas de Educación Sexual Integral (ESI) en escuelas e instituciones, con temas como enfermedades de transmisión sexual (ETS), anticoncepción y pubertad.

Referencia en Programas Municipales y Provinciales de Salud Reproductiva, Adolescencia y Prevención del Cáncer de Cuello de Útero.

Desde la Dirección de Salud remarcaron que el objetivo es acompañar a mujeres, adolescentes y familias en cada etapa de la vida, garantizando prevención, orientación y acompañamiento profesional.

Horarios de atención

Los servicios de Obstetricia se encuentran disponibles en los siguientes CAPS municipales:

Perpetuo Socorro: miércoles, 10:00 hs.

San Carlos: martes, 10:00 hs; miércoles, 8:30 hs; jueves, 8:00 hs.

Evita: lunes, 8:30 hs; martes, 8:00 y 10:00 hs; miércoles, 8:00 hs; jueves, 8:00 hs; viernes, 8:00 hs.

El Municipio invita a la comunidad a acercarse al CAPS más cercano para conocer los servicios disponibles y acceder a una atención gratuita y de calidad.