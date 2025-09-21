Federación recuerda la atención de Obstetricia en los CAPS municipales

Servicios disponibles
El área de Obstetricia ofrece una atención integral que incluye:
Consejería en salud sexual y reproductiva.
Colocación de implantes subdérmicos.
Toma de Papanicolaou (P.A.P.).
Controles de embarazo.
Charlas de Educación Sexual Integral (ESI) en escuelas e instituciones, con temas como enfermedades de transmisión sexual (ETS), anticoncepción y pubertad.
Referencia en Programas Municipales y Provinciales de Salud Reproductiva, Adolescencia y Prevención del Cáncer de Cuello de Útero.
Desde la Dirección de Salud remarcaron que el objetivo es acompañar a mujeres, adolescentes y familias en cada etapa de la vida, garantizando prevención, orientación y acompañamiento profesional.
Horarios de atención
Los servicios de Obstetricia se encuentran disponibles en los siguientes CAPS municipales:
Perpetuo Socorro: miércoles, 10:00 hs.
San Carlos: martes, 10:00 hs; miércoles, 8:30 hs; jueves, 8:00 hs.
Evita: lunes, 8:30 hs; martes, 8:00 y 10:00 hs; miércoles, 8:00 hs; jueves, 8:00 hs; viernes, 8:00 hs.
El Municipio invita a la comunidad a acercarse al CAPS más cercano para conocer los servicios disponibles y acceder a una atención gratuita y de calidad.