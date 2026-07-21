Federación recupera el movimiento turístico con la llegada de visitantes de Buenos Aires

Luego de una primera etapa de las vacaciones de invierno con un movimiento moderado, la ciudad de Federación comenzó a experimentar un importante repunte turístico impulsado por el inicio del receso escolar en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien este destino fue uno de los pocos que logró sostener en Entre Rios niveles aceptables de ocupación durante estas vacaciones, en comparación con el resto de la provincia, la crisis que atraviesa el turismo nacional también se hizo sentir. Sin embargo, desde el comienzo de esta semana la llegada de visitantes volvió a darle vida al complejo termal y a la actividad comercial de la ciudad.

Los números reflejan ese crecimiento: durante el lunes ingresaron más de 800 personas al Parque Termal, mientras que este martes, en horas de la siesta, ya se habían registrado más de 1.300 visitantes, una cifra que alimenta las expectativas para los próximos días si las condiciones climáticas mejoran.

«Está ingresando mucha gente»

El responsable de mantenimiento del Complejo Termal, Gustavo González, destacó al programa Entre Lineas de radio UNO Federación el cambio de panorama que comenzó a observarse desde el lunes.

«Gracias a Dios está ingresando gente. Ayer fue un día con el clima medio en contra, pero igualmente tuvimos un ingreso muy importante de turistas. Hoy también estamos viendo un movimiento muy bueno y eso nos pone muy contentos», señaló.

El funcionario explicó que el repunte coincide con el inicio de las vacaciones de invierno en Buenos Aires, uno de los principales mercados emisores de turistas hacia Federación.

«Veníamos con visitantes uruguayos durante la semana pasada y ahora comenzó a llegar la gente de Buenos Aires. Esperamos que este fin de semana sea el pico de estas vacaciones», indicó.

Respecto al funcionamiento del complejo, González aseguró que prácticamente todas las instalaciones están habilitadas.

«Tenemos todo funcionando al cien por ciento. Solo permanece cerrada la pileta de sensaciones, que es una pileta de verano.»

Expectativas para el fin de semana

Por su parte, el concejal Claudio Gómez también destacó a radio UNO Federacion, que el incremento de visitantes representa un alivio tanto para el municipio como para el sector privado.

«Nos pone muy contentos recorrer el parque y verlo lleno de turistas. Esto genera buenas expectativas para toda la ciudad, especialmente para quienes viven del turismo», afirmó.

El edil reconoció que el contexto económico nacional continúa afectando al sector y recordó que la Cámara Entrerriana de Turismo calificó la situación como una verdadera emergencia.

«Hoy las familias viajan menos días o directamente suspenden sus vacaciones. Eso afecta a todos los destinos turísticos del país», sostuvo.

No obstante, remarcó que Federación y Villa Elisa continúan siendo las excepciones dentro de Entre Ríos, manteniéndose entre los destinos con mejores niveles de ocupación gracias al atractivo de sus complejos termales.

Promociones para sostener la actividad

Gómez también valoró las políticas implementadas por el municipio para incentivar la llegada de visitantes, entre ellas los descuentos destinados a turistas uruguayos y de la región.

Según explicó, estas medidas buscan compensar el aumento de los costos de viaje, especialmente los relacionados con combustibles y peajes, que hoy representan uno de los principales obstáculos para quienes desean realizar escapadas de pocos días.

Además, destacó el trabajo promocional desarrollado por la Secretaría de Turismo en Uruguay, estrategia que permitió sostener la llegada de visitantes del país vecino durante el inicio del receso invernal.

Tranquilidad frente al fenómeno de El Niño

Consultado sobre la preocupación que existe en la región por las posibles crecidas del río Uruguay debido al fenómeno de El Niño, el concejal llevó tranquilidad tanto a residentes como a futuros turistas.

Explicó que el municipio viene realizando tareas preventivas en la zona costera y aseguró que el Parque Termal, el Parque Acuático y los principales atractivos turísticos de Federación no se verán afectados por una eventual creciente.

En ese sentido, consideró fundamental que tanto el municipio como los medios de comunicación transmitan información clara para evitar que circulen versiones que puedan desalentar la llegada de visitantes.

Con este escenario, Federación apuesta a consolidar durante los próximos días un mayor movimiento turístico, confiando en que la mejora de las condiciones climáticas y el receso escolar en Buenos Aires permitan fortalecer una actividad que continúa siendo uno de los principales motores de la economía local.

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