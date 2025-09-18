Federación recupera la actividad turística: “Esto es gracias al trabajo de todos los sectores”, destacó Marozzini

Federación, líder en entradas termales

“Venimos con un leve aumento de ingresos en el Parque Termal en esta época de temporada baja, cortamos más de 4.000 entradas el fin de semana, lo que es un número muy positivo y nos sigue posicionando como el parque más convocante de la provincia”, destacó Marozzini.

El funcionario indicó que este movimiento también se traduce en beneficios para la gastronomía, el comercio y la hotelería local.

Promociones y atracciones

Con la reapertura del parque acuático el 20 de septiembre, el destino refuerza su atractivo para visitantes de toda la región. En paralelo, la Municipalidad sostiene un 30% de descuento en el ingreso al parque termal para turistas uruguayos hasta fin de año, además de un 50% para la región de Salto Grande.

“Son esfuerzos importantes que hacemos desde la gestión para sostener el flujo turístico en temporada baja”, explicó Marozzini.

Eventos que dinamizan la ciudad

El secretario valoró la realización del Maestrazo, que reunió a más de 500 docentes de distintas provincias, y anticipó la llegada del Global Motor Show, a cargo de Armando Albornoz, que también atraerá gran cantidad de público este fin de semana.

Asimismo, adelantó la organización del Termalazo, un encuentro dirigido a adultos mayores que se desarrollará en noviembre y que apunta a instalarse en el calendario de eventos locales.

Rumbo al verano y participación en la FIT

Con vistas a la temporada estival, Marozzini planteó la necesidad de anticipar tarifas y propuestas:

“Federación tiene que salir a promocionar ya el verano con precios y agenda de eventos. En la FIT 2025, del 27 al 30 de septiembre, no solo mostraremos la oferta turística, sino también el acompañamiento de los comercios locales”, señaló.

Además, destacó que ya se trabaja en la Fiesta Nacional del Lago, cuya grilla será anunciada próximamente.

El contexto nacional y la reapertura del aeropuerto

Consultado sobre el impacto del escenario económico, sostuvo que el trabajo en conjunto entre lo público y lo privado es clave para afrontar las dificultades que genera el ajuste nacional.

Finalmente, celebró la habilitación del aeropuerto de Concordia, aunque recordó que la obra comenzó en 2018 con el financiamiento del BID:

“Es una muy buena noticia para toda la región, y es justo reconocer a quienes impulsaron este proyecto desde el inicio”, concluyó.