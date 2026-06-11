7PAGINAS

Jueves 11 de junio de 2026
Facebook Instagram
Menú

Federación: Renovaron la iluminación del Paseo de la Virgen Stella Maris y de un sector de Playa Baly

La Municipalidad de Federación, por impulso del intendente Ricardo Bravo, concluyó una importante obra de infraestructura lumínica en la zona costera de la ciudad. A través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se llevó a cabo la modernización del sistema de alumbrado en el emblemático Paseo de la Virgen Stella Maris y en un sector estratégico de la Playa Baly.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La intervención consistió en el recambio de 23 luminarias antiguas por nuevos equipos con tecnología LED. Esta mejora no solo representa un avance en materia de sustentabilidad y ahorro energético, sino que también optimiza la visibilidad en las zonas peatonales y de esparcimiento.

Modernización y puesta en valor

Además del reemplazo de las lámparas, el equipo técnico del municipio procedió a la renovación integral de los cobertores de las luminarias:

Nuevo diseño: Se instalaron estructuras más modernas que modifican la estética del paseo.

Mayor eficiencia: El nuevo diseño permite optimizar la distribución de la luz, evitando zonas oscuras y mejorando la seguridad en el sector de playa.

Impacto visual: Los trabajos realizados permiten apreciar mejor este espacio público de Federación, realzando de manera especial la iluminación de la imagen de la Virgen Stella Maris, un punto de referencia y devoción para vecinos y turistas que recorren la costanera.

Con informacion de prensa muncipal