Federación rescata su historia sobre el traslado: se presentó el proyecto de «Construcción de la Memoria Colectiva»

En un acto cargado de emotividad y compromiso con la identidad local, el Intendente de Federación, Ricardo Bravo, encabezó este jueves la presentación del proyecto “Construcción de la Memoria Colectiva sobre el traslado a la Nueva Federación”. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del NIDO y marcó el inicio de un proceso de reconstrucción histórica que tiene como protagonistas directos a los vecinos de la ciudad.

Un trabajo interdisciplinario

La propuesta no solo tiene un valor sentimental, sino también académico y social. Se trata de un esfuerzo articulado entre:

La Facultad de Ciencias de la Educación (UNER), a través de su Departamento de Mediana y Tercera Edad.

La Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos.

La Secretaría de Desarrollo Humano y Salud de la Municipalidad de Federación.

Junto al Intendente Bravo, participaron de la presentación la Viceintendenta Silvana Monzón; el Secretario de Desarrollo Humano, Oscar González; la Directora Provincial de Adultos Mayores, Graciela Mántaras; y representantes de la UNER, entre otras autoridades locales y provinciales.

El relato de los protagonistas

El proyecto se llevará a cabo mediante encuentros semanales con grupos de vecinos que vivieron aquel momento histórico del traslado. El objetivo es que sus vivencias, recuerdos y emociones queden plasmados como un legado para las futuras generaciones, rescatando la identidad de un pueblo que supo renacer.

Durante esta primera jornada, se brindaron detalles técnicos sobre cómo se recolectarán estos testimonios y la importancia de que el relato surja de quienes «pusieron el cuerpo» a la transformación de la ciudad.

Cómo participar

Desde el municipio invitan a todos los vecinos que formaron parte de aquella gesta a sumarse a esta experiencia de memoria activa.

Plazo de inscripción: Hasta el 30 de abril.

Lugar: Área de Adultos Mayores y Discapacidad (Edificio NIDO).

Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs.

Este proyecto representa una oportunidad única para que la historia de Federación no solo se lea en los libros, sino que se escuche de la propia voz de sus protagonistas.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas