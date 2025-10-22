Federación: Ricardo Bravo apuntó contra la oposición “Hay una desesperación electoral y desconocimiento total de la realidad”

El jefe comunal atribuyó esas acusaciones a una maniobra política “propia de tiempos electorales”, asegurando que “la oposición demuestra una desesperación electoral y un desconocimiento total de la realidad”.

“Veo una desesperación electoral por parte de algunos sectores de la oposición. Tienen un desconocimiento total de los expedientes y de los trámites administrativos, y buscan generar ruido político. Pero tengo la tranquilidad de que todo lo que hemos hecho se realizó con transparencia y responsabilidad”, expresó Bravo.

El intendente recordó que muchas de las obras que se encuentran paralizadas en Federación “fueron frenadas por decisiones del actual gobierno nacional y provincial”. En ese sentido, mencionó como ejemplo el caso de las 88 viviendas con acta de inicio y certificaciones avanzadas, que según explicó “fueron interrumpidas por decisión del presidente y su gabinete”.

“Eran 88 familias que podían mejorar su calidad de vida, y frenaron esa posibilidad. Lo mismo ocurrió con el plan de 165 viviendas de relocalización de la vieja ciudad. Estas son decisiones políticas tomadas desde un escritorio en Buenos Aires, sin conocer la realidad del interior del país”, sostuvo.

Consultado sobre las denuncias que habrían sido remitidas a Comodoro Py, Bravo aclaró que no fue notificado por la Justicia y que todo lo que circula “responde a una búsqueda de impacto mediático”.

“Si realmente quisieran investigar, podrían hacerlo en el Juzgado Federal de Concordia. Pero buscan instalar dudas para generar titulares. No tengo ningún problema con que se investigue; no me van a amedrentar. Todo lo que hemos gestionado está respaldado y aprobado por los organismos correspondientes”, remarcó.

El intendente también cuestionó los mensajes oficiales del gobierno de Frigerio . “Es curioso ver al gobernador decir que están retomando obras que ellos mismos paralizaron en diciembre de 2023. Hay una manipulación publicitaria enorme, una venta de humo que busca instalar la idea de que están trabajando, cuando en realidad destruyeron el impulso que tenía la provincia en materia de infraestructura”, afirmó.

Bravo vinculó estas estrategias comunicacionales con un “intento de la oposición por recuperar credibilidad”.

“Su discurso ya no penetra. Por eso buscan ensuciar o dañar imágenes de dirigentes. Pero nosotros seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos, acompañando la educación, la producción y el desarrollo local”, agregó.

Finalmente, el intendente se refirió al contexto nacional y cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei:

“Este gobierno viene a destruir las instituciones, el trabajo, la educación y la soberanía. Nos estamos arrodillando ante intereses extranjeros, entregando nuestros recursos naturales. Es una locura que pone en riesgo la independencia económica y la justicia social del país”, concluyó Bravo.

Fuente y Redacción – La Última Campana