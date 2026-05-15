Federación: Ricardo Bravo y Victoria Tolosa Paz encabezaran una jornada clave para el futuro del turismo termal

La ciudad de Federación será sede este viernes de una importante agenda de trabajo legislativo y productivo. El Presidente Municipal, Ricardo Bravo, recibirá a la Diputada Nacional Victoria Tolosa Paz, con el fin de abordar de primera mano la realidad del sector turístico y proyectar herramientas que dinamicen la actividad a nivel nacional.

Segun lo anticipado a 7Paginas, la actividad oficial comenzará a las 14:00 horas con una rueda de prensa, seguida de una recorrida técnica por las instalaciones del Complejo Termal de Federación, insignia del termalismo en la provincia y la región.

Una ley a medida del desarrollo local

Según pudo saber 7Páginas, el eje central de la visita de Tolosa Paz es la construcción de una iniciativa legislativa que busque fomentar las inversiones en ciudades que cuentan con complejos termales. A diferencia de otros proyectos, este busca nutrirse del intercambio directo con los operadores turísticos locales.

«El objetivo es generar un espacio de análisis que permita enriquecer el proyecto de ley», anticiparon desde la organización. Se busca que la futura normativa no solo promueva la llegada de capitales, sino que también contemple políticas de incentivo y crecimiento productivo para quienes ya vienen impulsando el desarrollo turístico en la ciudad.

Diálogo con el sector privado

La jornada está diseñada para que la participación del sector privado sea protagonista. Los actores que sostienen la hotelería, gastronomía y servicios vinculados a las termas podrán exponer sus necesidades reales.

Con esta herramienta legislativa, se pretende que las ciudades termales sean reconocidas con beneficios específicos que permitan modernizar la infraestructura y potenciar la competitividad del destino, consolidando a Federación como un modelo de referencia en el turismo de bienestar.