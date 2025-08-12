Federación: Riquelme calificó de “irresponsables” a las entidades intermedias por hablar de inseguridad

En una entrevista brindada al programa Entre Lineas de Radio UNO Federación, Riquelme aseguró que “es muy irresponsable hablar de inseguridad en Federación” y sostuvo que lo sucedido “no fue un hecho delictivo común, sino un problema de índole familiar, dentro de un contexto conflictivo entre vecinos, que derivó en un ataque contra el personal policial”.

El jefe policial relató que la intervención comenzó a raíz de un llamado por un conflicto entre familias que ocupan el predio, y que en ese contexto un menor armado con un cuchillo agredió a un funcionario que se retiraba de cumplir un servicio adicional. Tras reducirlo, el episodio escaló con la intervención de otros integrantes de las familias, provocando lesiones a cinco efectivos y la rotura de vidrios y chapa de una patrulla.

Riquelme indicó que el menor fue entregado a su madre conforme al protocolo vigente y admitió que la rápida liberación genera malestar en la fuerza y en la comunidad. “Hoy tiene 17 años, pero si sigue en esta senda delictiva, cuando sea mayor deberá responder como corresponde”, afirmó.

Sobre el comunicado de las entidades intermedias, el funcionario fue tajante: “Nadie se comunicó conmigo ni con la Jefatura. Crear una crisis por algo que no es inseguridad es poco serio y daña la imagen de una ciudad que vive del turismo. Esta no es la forma de colaborar; lo que necesitamos es que nos sentemos todos a trabajar y que cada uno aporte”.

Asimismo, coincidió con el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, quien respaldó el accionar policial y criticó a la justicia por la liberación inmediata de los agresores. Riquelme remarcó que la Policía mantiene presencia activa y que se han reforzado operativos, aunque reconoció que “no existen lugares libres de delitos en ninguna parte del mundo”.

El jefe policial también apuntó a un problema de fondo: “Hay una cuestión cultural, falta de educación, de hábitos de trabajo, y un consumo problemático de sustancias. Es un desafío que debemos abordar en conjunto: Estado, instituciones y sociedad”.

Finalmente, instó a que el episodio no quede solo en la polémica mediática: “Preocuparnos estamos todos, pero lo importante es ocuparse. Si este hecho sirve para sentarnos a planificar soluciones, bienvenido sea. La puerta de la Jefatura está abierta para cualquier propuesta seria que ayude a mejorar la seguridad y la convivencia en Federación”.

Redacción de 7Paginas