Federación: robó un auto de un garaje, lo abandonó y quedó en libertad

De acuerdo a la información proporcionada a 7Paginas, el rodado sustraído es un Ford Fiesta color bordo, que se encontraba dentro del garaje de la propiedad con la llave de encendido colocada.

Tras la denuncia, personal policial inició tareas investigativas que permitieron localizar el vehículo abandonado en un camino público en inmediaciones de calle Las Camelias, al este del barrio San Carlos.

Luego de las pericias realizadas por las áreas técnicas correspondientes, se confirmó que se trataba del automóvil denunciado, procediéndose a su formal secuestro y posterior restitución a su propietaria.

En el marco de la investigación, y mediante el análisis de registros fílmicos de la zona, se logró individualizar al presunto autor del hecho. No obstante, y con conocimiento de la Unidad Fiscal interviniente, el sujeto quedó supeditado a la causa, sin que se dispusiera su detención.

El episodio vuelve a poner en debate la reiteración de hechos delictivos y la respuesta judicial, en una comunidad donde vecinos reclaman mayores medidas de prevención y sanciones más firmes ante este tipo de situaciones.