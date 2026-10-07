Federación salió a buscar turistas y oportunidades comerciales en Artigas

Federación continúa fortaleciendo su estrategia de promoción turística y productiva en la región. En ese marco, una delegación de la ciudad viajó a Artigas, Uruguay, para presentar la oferta turística del destino y generar nuevos vínculos comerciales y de cooperación.

La actividad estuvo encabezada por el secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini, quien estuvo acompañado por empresarios de los sectores hotelero y apícola.

La presencia en territorio uruguayo cobra especial importancia para Federación, teniendo en cuenta que los turistas uruguayos constituyen un público habitual del destino, particularmente por la cercanía geográfica y el atractivo que representan las termas y la oferta turística local.

Turismo y producción, en una misma agenda

Durante la mañana, la delegación federaense desarrolló distintas actividades en la ciudad de Artigas, cabecera del departamento homónimo.

La agenda incluyó reuniones con representantes vinculados al turismo y la apicultura, quienes mostraron interés en conocer especialmente el trabajo y la producción de la empresa federaense Apimanía.

De esta manera, la visita no se limitó a la promoción turística, sino que incorporó también la posibilidad de generar vínculos en torno a la producción local y abrir nuevos espacios de intercambio comercial.

Promoción en medios y en el centro de Artigas

La delegación también mantuvo contactos con medios de comunicación de Artigas, donde se difundieron los atractivos y servicios que ofrece Federación como destino turístico.

Posteriormente, los representantes de la ciudad participaron de una actividad abierta en la plaza principal de Artigas, donde se continuó con la promoción de la propuesta federaense.

La iniciativa apunta a sostener la presencia de Federación en mercados cercanos y reforzar el vínculo con un público que históricamente tiene a la ciudad entrerriana entre sus destinos elegidos.

Acercamiento con autoridades y empresarios

Durante la tarde, Marozzini y los empresarios mantuvieron encuentros con integrantes de la Cámara Privada de Turismo de Artigas y autoridades políticas del departamento.

En ese marco también se trabajó junto a la directora departamental de Turismo de Artigas, Fernanda Bellamor, con el objetivo de afianzar vínculos institucionales y avanzar en acciones de cooperación y promoción entre ambos destinos.

La agenda permitió poner en contacto a empresarios y funcionarios de ambos lados de la frontera y explorar nuevas posibilidades de trabajo conjunto.

La delegación de Federación

Además de Ezequiel Marozzini, participaron de las actividades Jorge Mover, representante de la empresa Apimanía, y Adrián Salgado, empresario del sector hotelero.

Segun se dijo a 7Paginas, la visita forma parte de una estrategia que busca que Federación no solamente promocione sus atractivos turísticos, sino que también lleve su producción y sus empresas a nuevos mercados regionales, aprovechando especialmente la cercanía con Uruguay.