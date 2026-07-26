Federación se anticipa al fenómeno de El Niño y redobla su estrategia de promoción turística

En diálogo con La Última Campana, el secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini, destacó el importante movimiento turístico registrado durante las vacaciones de invierno y celebró la gran convocatoria del Festival de Sabores «A la Olla», evento que volvió a reunir a cocineros, emprendedores, artesanos y músicos locales.

«La verdad que estamos muy contentos con el fin de semana que está viviendo Federación. Durante toda la semana hubo un importante movimiento turístico y hoy lo coronamos con este festival gastronómico que ya tiene una gran trascendencia para nuestra ciudad», expresó.

El funcionario recordó que el comportamiento del clima generó cierta incertidumbre antes del inicio del festival, aunque finalmente decidieron mantener la programación.

«Confiamos, nos reunimos con los cocineros y decidimos seguir adelante. Había que creer y hoy vemos que fue la decisión correcta», afirmó.

Un evento que fortalece el trabajo local

Marozzini sostuvo que el Festival de Sabores «A la Olla» no solo representa una propuesta turística, sino también una oportunidad para fortalecer la economía local.

«Sabemos el esfuerzo que realiza cada cocinero para montar su puesto, conseguir los ingredientes y dedicar tantas horas de trabajo. Lo mismo ocurre con los emprendedores, artesanos y músicos que participan. Para nosotros es un orgullo generar estos espacios porque representan una salida laboral para muchos vecinos», señaló.

El desafío del verano y el fenómeno de El Niño

Uno de los principales ejes de la entrevista estuvo centrado en la planificación de la próxima temporada estival de verano.

El secretario de Turismo consideró fundamental anticiparse a los posibles efectos comunicacionales que pueda generar el fenómeno de El Niño y remarcó que Federación tiene una realidad muy distinta a otras localidades afectadas por posibles crecidas.

«No todo Entre Ríos se inunda. Hay que dejar ese mensaje muy claro. Federación tiene una situación diferente y debemos trabajar desde ahora para que un titular periodistico general sobre inundaciones no termine perjudicando la decisión de quienes eligen nuestro destino», manifestó.

En ese sentido, propuso que los municipios turísticos de la costa del río Uruguay trabajen de manera conjunta para comunicar la realidad de cada ciudad y lanzar una fuerte campaña de promoción de cara al verano.

«Si queremos cuidar la temporada, el trabajo hay que hacerlo ahora y entre todos», remarcó.

Promoción anticipada para defender la temporada

Marozzini confirmó que Federación ya tiene reservadas las fechas para presentar oficialmente la temporada de verano en la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires.

Además, adelantó una intensa agenda promocional que incluirá nuevas acciones en Buenos Aires durante agosto, una gira por Uruguay para promocionar el destino antes de la Semana de Turismo de ese país, actividades en el sur de Brasil y la participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT) durante septiembre.

«Vamos a seguir mostrando todas las bondades que tiene Federación. Creemos que el esfuerzo debe hacerse ahora para llegar fortalecidos al verano», afirmó.

Balance positivo de las vacaciones de invierno

El funcionario recordó que meses atrás había anticipado un comienzo lento para julio y una recuperación durante la segunda quincena.

«Ese análisis terminó cumpliéndose. Esta última semana fue muy buena para Federación y el cierre de las vacaciones de invierno nos encuentra con un importante movimiento», indicó.

No obstante, reconoció que el contexto económico continúa condicionando al turismo interno.

«La realidad económica de muchas familias hace que cueste más viajar, pero no podemos quedarnos esperando. Debemos seguir trabajando junto al sector privado, sostener promociones y buscar nuevas estrategias para mantener competitivo al destino», expresó.

El Parque Termal también se prepara

Por último, Marozzini aseguró que el Parque Termal y Acuático se encuentra en óptimas condiciones y confirmó que existe un plan de mantenimiento y mejoras para seguir fortaleciendo uno de los principales atractivos de la ciudad.

Asimismo, adelantó que desde agosto comenzará una fuerte campaña de difusión con la mirada puesta en el verano, sin descuidar los próximos fines de semana largos.

«Vamos a seguir proyectando a Federación en todos los mercados posibles. La promoción será una herramienta clave para afrontar los desafíos que vienen y consolidar una gran temporada de verano», concluyó.

Fuente y Redacción – La Última Campana