Jueves 25 de septiembre de 2025
Federación: se confirman cambios y se aclaran versiones en el municipio

En los últimos días circularon distintas versiones sobre posibles cambios dentro del Ejecutivo municipal de Federación. Algunas de ellas fueron confirmadas, mientras que otras fueron desmentidas oficialmente.
Respecto al área de mantenimiento del complejo termal, 7Paginas pudo confirmar que habrá modificaciones: Luis Pereyra dejará de cumplir funciones en ese sector el próximo martes 30 de septiembre y en su lugar asumirá Gustavo González. La decisión, según se explicó, busca una mejor optimización de los recursos, ya que González es personal efectivo de la planta permanente del municipio y actualmente se desempeña en Obras Públicas, área desde donde ya viene colaborando con trabajos de mantenimiento.

En cuanto a la supuesta salida del responsable de Inspección Municipal, el propio Aníbal Masetto (Foto) aclaró a este medio que la versión es falsa. Explicó que su ausencia en los últimos días se debió a problemas de salud y que este miércoles se reincorporó a sus funciones. “Renunciar a este cargo sería como traicionar al intendente Ricardo Bravo, que me confió esta responsabilidad”, afirmó.

Por otra parte, aún se espera la definición sobre quién reemplazará a Carlos Miller, tras su renuncia a la Secretaría de Gobierno y Hacienda.