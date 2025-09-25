Federación: se confirman cambios y se aclaran versiones en el municipio

Respecto al área de mantenimiento del complejo termal, 7Paginas pudo confirmar que habrá modificaciones: Luis Pereyra dejará de cumplir funciones en ese sector el próximo martes 30 de septiembre y en su lugar asumirá Gustavo González. La decisión, según se explicó, busca una mejor optimización de los recursos, ya que González es personal efectivo de la planta permanente del municipio y actualmente se desempeña en Obras Públicas, área desde donde ya viene colaborando con trabajos de mantenimiento.

En cuanto a la supuesta salida del responsable de Inspección Municipal, el propio Aníbal Masetto (Foto) aclaró a este medio que la versión es falsa. Explicó que su ausencia en los últimos días se debió a problemas de salud y que este miércoles se reincorporó a sus funciones. “Renunciar a este cargo sería como traicionar al intendente Ricardo Bravo, que me confió esta responsabilidad”, afirmó.

Por otra parte, aún se espera la definición sobre quién reemplazará a Carlos Miller, tras su renuncia a la Secretaría de Gobierno y Hacienda.