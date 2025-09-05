Federación: se conocieron más detalles de la denuncia por usurpación a un familiar del militante libertario que llevó al municipio a Comodoro Py

El hecho genera fuerte controversia, ya que ocurre apenas días después de que el propio Toller presentara en los tribunales de Comodoro Py una denuncia contra el municipio de Federación por una obra que debía realizarse con fondos nacionales.

Talas y plantaciones en tierras fiscales

De acuerdo a lo informado, en los terrenos bajo investigación se habrían tocado montes nativos para dar lugar a plantaciones de citrus, una actividad que desde hace años desarrolla la familia Toller en la región. Ante esto, la Fiscalía Federal de Concordia solicitó informes para determinar si existían autorizaciones legales para los desmontes y plantaciones.

Vecinos de Colonia El Bizcocho señalaron que la ocupación irregular avanza sobre propiedades del Estado, en clara contradicción con la figura de Lucas Toller, que intenta instalarse públicamente como denunciante de presuntos actos de corrupción.

Pedido de la Justicia y respuesta del Concejo

En las últimas horas 7Paginas pudo acceder a un oficio que el Concejo Deliberante de Federación había respondido a la Fiscalía Federal hace dos meses. En ese documento, el organismo judicial preguntaba si los terrenos cercanos al “Sendero Vías del Ferrocarril – Colonia El Bizcocho” requerían autorización municipal para su uso, enajenación o desmonte.

El texto, dirigido a la presidenta del cuerpo, Silvana Patricia Monzón, estaba firmado por la Secretaría Fiscal Federal de Concordia, a cargo de la fiscal Josefina Minatta, en el marco del expediente IP N° 29/2024, caratulado “N.N. S/A Determinar”.

El oficio también solicitaba información sobre quiénes habrían requerido las autorizaciones y si existían antecedentes de infractores en la zona, advirtiendo además sobre la tala de árboles y vegetación a la vera del sendero.

El familiar bajo la lupa

Según pudo confirmar 7Paginas, la persona investigada sería un familiar muy cercano a Lucas Toller, dedicado a una empresa vinculada a la explotación de la madera.

La situación deja a la familia Toller en el centro de la escena local: mientras Lucas avanza con denuncias contra el municipio en Comodoro Py, la justicia federal ahora indaga a un pariente suyo por la supuesta ocupación irregular de tierras fiscales y tala de montes nativos.

Una puja política cada vez más áspera

El intendente Ricardo Bravo ya había relativizado la presentación de Lucas Toller en Comodoro Py, sosteniendo que se trataba de una maniobra política en la que el joven opositor estaba siendo utilizado, cuando aseguro estar tranquilo porque se cumplieron los plazos establecidos y ahora era el municipio el que se hizo cargo de la obra del ecoparque.