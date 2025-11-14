Federación: Se desarrolló la expo técnica 2025

En esta Feria se pueden apreciar trabajos que han realizado, a lo largo de este año, los alumnos de dicho establecimiento y otras instituciones de la ciudad.

Acompañaron al Presidente Municipal, la Viceintendenta Silvana Monzón, el Director de Producción y Ambiente Daniel Benítez, y la Concejal Belén Gil.

Además, abordaron la posibilidad de nuevos convenios con la Escuela Técnica, con el objetivo de intervenir espacios públicos con trabajos que realizan estudiantes en sus prácticas profesionales, aspecto que el intendente Bravo ya impulsó y con resultados muy positivos.