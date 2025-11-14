7PAGINAS

Viernes 14 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Federación: Se desarrolló la expo técnica 2025

El Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, recorrió en la jornada de este jueves la Expo Técnica 2025, muestra que se desarrolla anualmente en la Escuela Técnica Fray Luis Beltrán de la ciudad. Y que siempre convoca a muchos vecinos que disfrutan de los trabajos realizados
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

En esta Feria se pueden apreciar trabajos que han realizado, a lo largo de este año, los alumnos de dicho establecimiento y otras instituciones de la ciudad.

Acompañaron al Presidente Municipal, la Viceintendenta Silvana Monzón, el Director de Producción y Ambiente Daniel Benítez, y la Concejal Belén Gil.

Además, abordaron la posibilidad de nuevos convenios con la Escuela Técnica, con el objetivo de intervenir espacios públicos con trabajos que realizan estudiantes en sus prácticas profesionales, aspecto que el intendente Bravo ya impulsó y con resultados muy positivos.