Federación se prepara ante el fenómeno de “El Niño”, Bravo pidió a la Provincia reforzar el acompañamiento a las familias

Durante el encuentro, Bravo planteó especialmente la situación que puede atravesar Federación ante un escenario de intensas y prolongadas precipitaciones. El intendente señaló que, además de la posibilidad de tener familias afectadas por una eventual creciente del lago, existe una preocupación concreta por el impacto que varios días de lluvias pueden generar sobre la actividad económica y laboral de la ciudad.

En ese sentido, el Presidente Municipal trasladó a la ministra de Desarrollo Humano de la Provincia la necesidad de prever mecanismos de acompañamiento para aquellas familias que puedan ver afectadas sus fuentes de ingresos como consecuencia de la imposibilidad de trabajar en sectores como la citricultura, la extracción de madera, los aserraderos y la construcción, actividades que tienen un fuerte impacto en la economía local.

“En Federación, más allá de los evacuados que podemos tener, nos preocupa muchísimo la parte asistencial. Sabemos que principalmente en nuestra cuenca inmediata vamos a tener muchos días de precipitaciones y esto puede traer, como hecho colateral, distintos problemas en la parte asistencial. Por eso planteamos al Gobernador, a los ministros y particularmente a la ministra de Desarrollo Humano la necesidad de tener en cuenta esta situación para poder acompañar a las distintas familias de Federación”, explicó Bravo.

El intendente estuvo acompañado durante la reunión por el referente de Defensa Civil del Municipio, Federico Perren, en el marco de una estrategia de trabajo articulado para anticipar posibles escenarios y fortalecer la capacidad de respuesta.

Una ciudad que se prepara y toma medidas preventivas

Más allá de las gestiones realizadas ante el Gobierno Provincial, desde el Municipio se vienen llevando adelante distintas tareas preventivas para reducir el impacto que puedan generar las precipitaciones y una eventual crecida.

Entre los trabajos se encuentran el saneamiento de cuencas, la limpieza de desagües pluviales y tareas de captación y escurrimiento de agua, utilizando maquinaria y personal municipal.

También se encuentra preparado un espacio destinado a recibir y atender a las personas que eventualmente puedan verse afectadas por la creciente del lago, mientras que el Municipio incorporó recientemente bombas para la impulsión de líquidos cloacales y prevé sumar próximamente nuevos equipos destinados a mejorar la capacidad de impulsión en otros sectores que requieren una intervención prioritaria.

Estas acciones forman parte de una planificación preventiva que busca no esperar a que el problema llegue, sino anticiparse y contar con los recursos necesarios para responder.

Desde el Municipio remarcan además que buena parte de estas intervenciones son posibles gracias al esfuerzo de la comunidad y al aporte de los vecinos a través del pago de las tasas municipales, en un contexto de recursos limitados.

“Sabemos lo que ocurre cuando se presentan este tipo de fenómenos. Tenemos el tiempo necesario para ir previendo y tomando las precauciones necesarias para que el daño sea lo menor posible”, sostuvo Bravo.

El Presidente Municipal destacó finalmente la importancia de continuar trabajando de manera coordinada con las instituciones, Defensa Civil y el Gobierno Provincial, con el objetivo de proteger a las familias, sostener la asistencia y reducir al máximo las consecuencias sociales y económicas que pueda generar este escenario climático.

Prensa municipal