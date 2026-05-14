Federación se prepara para el «Abuelazo Termal»: estiman la llegada de 500 personas en agosto

La presentación estuvo encabezada por el Secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini, quien estuvo acompañado por Adrián Salgado, representante del Grupo Clima, empresa organizadora de la actividad.

Tres días de recreación y relax

Según supo 7Paginas, El «Abuelazo Termal» está diseñado como una propuesta integral para los adultos mayores, combinando el esparcimiento con los atractivos naturales de la ciudad. El itinerario incluye:

Jornadas de diversión y relax.

Peñas folclóricas con música en vivo.

Recorridos guiados por los puntos históricos de la ciudad.

Visitas especiales a nuestro Parque Termal.

Un fuerte impacto para el sector

Desde la organización se mostraron optimistas respecto a la convocatoria, estimando que unas 500 personas arribarán a Federación para participar del evento.

Este flujo de visitantes representa un significativo movimiento económico para la hotelería, la gastronomía y el comercio local, reforzando la posición de Federación como un destino líder para el segmento de la tercera edad, incluso fuera de la temporada alta.

«Este tipo de iniciativas fortalecen el calendario de eventos de nuestra ciudad y garantizan que el movimiento turístico se mantenga constante durante todo el año», destacaron las autoridades durante el lanzamiento.