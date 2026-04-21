Federación se prepara para el «Global Festival Motor»: el evento que hará rugir a la región

El rugido de los motores y el brillo del cromo comienzan a sentirse en el norte entrerriano. Este fin de semana, la 8ª edición del Encuentro Internacional de Autos Antiguos en Concordia sirvió como el escenario ideal para palpitar lo que será el gran evento del año en Federación: el Global Festival Motor “La Revancha”, que se desarrollará el 23 y 24 de mayo.

El festival promete dos tardes y dos noches de exhibición de vehículos clásicos y especiales, caravanas por la zona de Termas y una gran fiesta de bienvenida con música de los años 80 y 90, donde incluso habrá guardarropas temáticos para que los asistentes se vistan acorde a la época.

Una joya de 102 años: El «auto del médico»

Uno de los grandes protagonistas en Concordia, y que ya confirmó su presencia en Federación, fue Carlos Martín, un apasionado de Nogoyá radicado en Corrientes, quien cautivó a todos con su Ford T de 1924 (modelo Roadster).

«Es un auto de 102 años. En su época lo conocían como ‘el auto del médico’ porque su baúl era tan chico que solo entraba el maletín profesional», relató Martín a 7Páginas. El coleccionista recordó la icónica frase de Henry Ford: «Pueden elegir cualquier color, siempre y cuando sea negro», explicando que era la única pintura de secado rápido que permitía la producción en serie.

Martín rescató este vehículo de un campo en Luján, donde era apenas una «bola de óxido». Tras dos años y medio de restauración y búsqueda de piezas originales, logró devolverle la vida a esta reliquia que hoy recorre las rutas del país. «Subirme a este auto es mi cable a tierra, se me termina el mundo y solo disfruto», confesó.

La organización y las sorpresas

Armando Albornoz, organizador del Global Festival Motor en Federación, acompañó la presentación en Concordia y destacó el nivel que tendrá la «revancha» en la ciudad termal. «El año pasado Carlos no pudo estar por una intervención quirúrgica, pero este año la bestia estará presente», aseguró entusiasmado.

Albornoz adelantó que, al ser un evento «Global», la propuesta no se limita solo a los autos:

Motos de élite: Regresan las imponentes Goldwing, las Can-Am Spyder, Choperas y Harley Davidson.

Cultura Rock: Contarán con el apoyo de la Asociación Argentina de Hot Rod de Buenos Aires.

Agrupación «Ituclásicos»: Una numerosa delegación de la barra de amigos de Ituzaingó (Corrientes) llegará con reliquias y máquinas especiales.

Tecnología y Turismo: Se realizarán caravanas filmadas con drones por el centro y la zona de Termas para promocionar los atractivos de Federación.

Un evento para la familia

Tanto Martín como Albornoz coincidieron en que estos encuentros van más allá de los «fierros»: son espacios de transmisión de cultura e historia. «Es una familia de apasionados donde intercambiamos piezas y consejos. Invitamos a todos a Federación porque es algo que se disfruta en familia y verán máquinas que no se encuentran fácilmente», concluyó Carlos Martín.

La invitación está hecha: el 23 y 24 de mayo, Federación será el epicentro del motor regional, combinando nostalgia, potencia y el inigualable marco del Lago de Salto Grande.

Redacción de 7Paginas