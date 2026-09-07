Federación se prepara para la primavera: el 18 de septiembre reabre su Parque Acuático

Federación comienza a prepararse para recibir la primavera con uno de sus principales atractivos turísticos nuevamente en funcionamiento. El Parque Acuático del Complejo Termal reabrirá sus puertas el próximo 18 de septiembre, y desde la administración trabajan intensamente para llegar a esa fecha con los distintos juegos y sectores en óptimas condiciones.

En declaraciones al programa Entre Líneas, de Radio UNO Federación, la encargada de la administración, Gisela Bravo, destacó el movimiento turístico registrado durante las últimas semanas y las expectativas que genera la reapertura del parque.

“Durante estas últimas semanas de agosto, que fue la Semana de la Nostalgia, tuvimos mucho contingente y trabajamos muy bien”, señaló Bravo, quien explicó que ahora las expectativas están puestas en la llegada de visitantes uruguayos durante la semana del 21 de septiembre, coincidente con los festejos por la primavera en Uruguay.

En ese marco, la reapertura del Parque Acuático aparece como un atractivo adicional para quienes elijan Federación como destino.

Trabajos a contrarreloj

La responsable de la administración explicó que actualmente se están realizando tareas de pintura y mantenimiento en los juegos, toboganes y distintos sectores del complejo.

“Estamos tratando de dejar todo lo que es pintura de los juegos, toboganes, el juego del sapo y demás en condiciones, para esperar la primavera con el parque acuático en buenas condiciones”, indicó.

Las condiciones climáticas de las últimas semanas complicaron el cronograma de tareas, aunque desde la administración confían en llegar con la mayor parte de las instalaciones habilitadas.

Uno de los juegos que todavía requiere trabajos específicos es el Kamikaze, donde se debe solucionar un inconveniente relacionado con el motor. El resto de las atracciones, según se informó, se encuentra encaminado para su habilitación.

El parque, una carta fuerte ante la creciente

La temporada que se aproxima genera expectativas especiales en Federación debido a los pronósticos vinculados al fenómeno de El Niño y la posibilidad de que la creciente del río Uruguay afecte las playas de la región.

Ante este escenario, el Parque Acuático tendrá un papel central dentro de la oferta turística de la ciudad.

“Al no haber playa nosotros nos vamos a preparar”, sostuvo Bravo, remarcando que Federación continuará apostando a sus principales atractivos para sostener la llegada de turistas.

En ese sentido, desde la administración señalaron que, más allá de la situación económica del país y de las condiciones hidrológicas, la ciudad continúa siendo elegida por visitantes de distintos puntos de la región.

“Esperamos la temporada con mucha más expectativa de gente”, afirmó.

Beneficios para turistas de la región

Otro de los aspectos destacados por Bravo es que continúan vigentes los descuentos promocionales hasta el 31 de diciembre.

Según explicó, los visitantes de la Región de Salto Grande cuentan con un descuento del 50 por ciento, mientras que también existen beneficios para turistas provenientes de distintos puntos de Entre Ríos.

Para quienes llegan desde el resto del país se mantiene la tarifa general, que actualmente se ubica en 23.700 pesos.

Mantenimiento integral

Por su parte, el encargado de mantenimiento, Gustavo González, brindó detalles de los trabajos que se están llevando adelante en el predio.

“Estamos muy enfocados en la parte del Parque Acuático, renovando pinturas y haciendo trabajos de mantenimiento y, por supuesto, un poco contrarreloj por el tiempo y el clima”, explicó.

González aseguró que el objetivo es llegar al 18 de septiembre con los juegos completamente habilitados.

“Con los juegos sí, totalmente habilitados”, afirmó, al tiempo que señaló que actualmente se trabaja en la pintura de distintos sectores, entre ellos los toboganes azul y amarillo, la pileta del balde y otras áreas recreativas.

Además, se realizan tareas en la pileta semiolímpica, que durante el invierno continuó funcionando y fue utilizada tanto por nadadores locales como por turistas.

Ese espacio tendrá además un protagonismo especial en octubre, cuando Federación sea sede de actividades vinculadas a las Olimpíadas Médicas, con competencias de natación.

Una temporada con expectativas

González remarcó que los trabajos no se limitan al Parque Acuático, sino que también incluyen otros sectores que son muy utilizados durante el verano, entre ellos la denominada pileta de sensaciones.

“Venimos trabajando para dejar todo al 100 por ciento”, sostuvo.

El encargado de mantenimiento coincidió en que la temporada que se aproxima puede ser especialmente importante para Federación, con el Parque Acuático y el Complejo Termal como protagonistas ante la eventual afectación de las playas por la creciente.

“Estamos trabajando a paso firme”, afirmó, señalando que primero se espera la llegada de turistas uruguayos durante septiembre y luego el movimiento propio de la temporada de verano con visitantes argentinos.

Así, Federación apuesta a recibir la primavera con uno de sus principales atractivos nuevamente operativo y con la mirada puesta en una temporada que, por las condiciones del río y las perspectivas climáticas, podría convertir al Parque Acuático en una de las principales alternativas turísticas de la provincia.