Federación se prepara para una nueva edición de Aguas Abiertas y el reconocimiento a sus deportistas

Desde la Dirección de Deportes confirmaron que los preparativos se encuentran en su etapa final y que todo está dado para que la jornada se desarrolle con normalidad y en condiciones óptimas de seguridad.

En ese marco, el responsable del área, César García, brindó detalles sobre la organización y destacó que en las próximas horas se realizará una reunión clave con los guardavidas municipales y con Edelmiro Morán, organizador del circuito anual de aguas abiertas. “Federación siempre es una apuesta muy buena para los nadadores, por el gran y hermoso espejo de agua que tenemos. Estamos trabajando en los últimos detalles logísticos para que el domingo todo esté preparado y tanto los participantes como sus familias estén cómodos”, señaló.

En cuanto al circuito, García explicó que se mantendrá el mismo del año pasado, sujeto a la medición final según el nivel del río. La prueba principal de 3.000 metros tendrá largada en Playas Sur, en la zona del tradicional ‘árbol solo’, pasará por debajo del puente, continuará por Playa Bali y Playa Grande, y finalizará en el Paseo de las Palmeras, frente a la Dirección de Deportes. En tanto, la competencia de 1.200 metros largará desde Playa Bali, recorrerá Playa Grande y tendrá el mismo punto de llegada. Las mediciones se realizarán con apoyo de Prefectura Naval y personal especializado.

Respecto a la circulación y seguridad, se informó que no habrá cortes terrestres significativos, ya que el único traslado organizado será el de los nadadores en colectivo hacia los puntos de largada. Además, se contará con un amplio operativo de seguridad acuática, con guardavidas municipales, Prefectura y colaboradores, garantizando el cuidado de los participantes.

Las inscripciones muestran un alto nivel de interés: ya se registran más de 200 preinscriptos, por lo que se espera una concurrencia de entre 180 y 200 nadadores, un número destacado para este tipo de competencias. La acreditación se realizará en la Dirección de Deportes, desde mañana sábado de las 18 horas se podrán completar inscripciones, abonar y retirar el kit con chip.

La premiación será por categorías, según año de nacimiento, con premios para el primero, segundo y tercer puesto, además de medallas para todos los participantes, trofeos, sorteos y obsequios aportados por auspiciantes, todo a cargo de la organización del evento.

Finalmente, García confirmó que, como parte del cierre del año deportivo, el próximo martes 16, desde las 19:30, se llevará a cabo en el Auditorio Municipal el acto de reconocimiento a los deportistas de Federación, una iniciativa que se retomó el año pasado y que busca poner en valor a quienes practican deporte en la ciudad, tanto en el ámbito amateur como profesional. En ese marco, se realizará la entrega de reconocimientos a deportistas, entre ellos César García, en una noche que contará con distintas expresiones artísticas y la participación de referentes de múltiples disciplinas.

Desde la organización remarcaron la importancia de la puntualidad, dado el cronograma previsto, e invitaron a la comunidad a acompañar tanto la competencia de aguas abiertas como el acto de reconocimiento, celebrando el deporte y el esfuerzo de quienes lo practican durante todo el año.

