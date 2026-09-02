Federación se prepara para vivir la gran competencia “Pre Coronación del Cristo Obrero”

El deporte motor volverá a ser protagonista este fin de semana en la ciudad de Federación con la realización de la competencia “Pre Coronación del Cristo Obrero”, un evento que promete dos jornadas cargadas de velocidad, adrenalina y espectáculo.

La actividad se desarrollará en el histórico circuito “Cristo Obrero”, ubicado en el emplazamiento original de la ciudad, frente a la Comisaría Segunda. La competencia es organizada por el Moto Club Federación y contará con la participación de pilotos locales y representantes de distintas localidades de la región.

Según se informó a 7Paginas, la actividad en pista comenzará a las 9:00 horas tanto el sábado como el domingo, mientras que las instancias decisivas de la competencia se concentrarán especialmente durante la jornada del domingo.

La propuesta busca convocar no sólo a los fanáticos del motociclismo, sino también a las familias y vecinos que quieran disfrutar de un fin de semana diferente, acompañando al deporte local en un escenario cargado de historia.

La organización estableció un valor de 2.000 pesos para la entrada general, con el objetivo de que el espectáculo pueda ser disfrutado por todo público.

Además, el predio contará con un servicio de cantina y diferentes propuestas gastronómicas, incluyendo opciones de comidas y mesas dulces para los asistentes.

De esta manera, el circuito del Cristo Obrero volverá a rugir durante todo el fin de semana, en una competencia que reunirá a pilotos, equipos y aficionados del motociclismo de Federación y la región.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a acercarse, disfrutar del espectáculo y acompañar una nueva propuesta deportiva que pondrá nuevamente en valor a uno de los escenarios históricos de la ciudad.