Federación se prepara para vivir una jornada de Mini Atletismo

La propuesta está destinada a niños y niñas de entre 6 y 13 años y será abierta a todo el público, sin necesidad de inscripción previa. Se trata de una actividad recreativa y formativa que busca fomentar el deporte, la convivencia y la participación entre los más chicos.

El encuentro contará con la fiscalización del profesor Ignacio Valin y la organización de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Federación, que invita a las familias a acercarse para disfrutar de una jornada saludable, con juegos, compañerismo y movimiento al aire libre.

Desde el área organizadora destacaron que el Mini Atletismo es una excelente oportunidad para que los niños se acerquen al deporte de manera divertida, aprendiendo los valores del esfuerzo y el trabajo en equipo en un entorno natural y seguro.