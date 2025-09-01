7PAGINAS

Domingo 31 de agosto de 2025
Federación se quedó con las finales del Entrerriano de Newcom en General Campos

El newcom de Federación sigue sumando triunfos y consolidando su crecimiento en la provincia. Este domingo, en el polideportivo de General Campos, se disputó una nueva fecha del Campeonato Entrerriano de Newcom que organiza la Federación Entrerriana de Vóley (FEVA), donde los equipos federacionenses fueron protagonistas absolutos.
En la categoría +50, el conjunto Los Canguros del club Estudiantes de Federación se quedó con la fecha al vencer en la final a Los Montieleros, un equipo integrado por reconocidos jugadores de la costa del Paraná.

La supremacía de Federación también se reflejó en la categoría +40, donde la final fue íntegramente local: los equipos del Club Estudiantes de Federación, Los Entrerrianos y Los Canguritos, definieron el título en un partido vibrante que terminó con victoria para Los Entrerrianos.

Un presente brillante

Los logros conseguidos ratifican el gran momento que atraviesa el newcom en la ciudad termal. La disciplina no solo se afianza en lo deportivo, sino también en lo social, con la participación de figuras destacadas. En el plantel de Los Canguros +50 se encuentra Sebastián Majluf, jugador de la Selección Argentina de Newcom, y también el diputado provincial Rubén Rastelli, lo que muestra la amplitud e impacto de este deporte en Federación.

Federación, protagonista del newcom entrerriano

Con estos resultados, Federación reafirma su protagonismo en la escena provincial del newcom, una disciplina inclusiva y en plena expansión que cada vez gana más adeptos en la región.

