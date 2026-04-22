Federación se suma al Observatorio Económico Turístico para potenciar el destino con datos precisos

En una jornada clave para el desarrollo del sector, la ciudad de Federación formalizó este martes su integración al Observatorio Económico Turístico de Entre Ríos. El acto de firma de convenio se llevó a cabo en las instalaciones del Parque Termal, donde el presidente municipal, Ricardo Bravo, recibió al Secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto.

Del encuentro también participó el secretario de Turismo local, Ezequiel Marozzini. El acuerdo establece una colaboración directa entre la Municipalidad y el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, mediante el cual la «Ciudad de Juancho» aportará información estadística vital para radiografiar la actividad turística regional.

Datos para promocionar mejor

El intendente Ricardo Bravo calificó la firma como un «hecho trascendental» para la gestión. «Esto es muy importante porque nos permitirá manejar datos que sirven para entender la cuestión económica que se moviliza en cada ciudad, pero también para marcar estrategias de promoción y que la provincia siga presente en todo el país y en países limítrofes», expresó el mandatario.

Bravo destacó la importancia del trabajo articulado: «Esta es la forma de seguir aportando para que el turismo de Entre Ríos sea fuerte y nos sirva a todos».

Conocer la demanda que cambia año a año

Por su parte, el secretario Jorge Satto resaltó el peso específico de Federación en el mapa provincial por su cantidad de plazas y movimiento constante. Explicó que el Observatorio, en el que se viene trabajando desde hace un año, utiliza tecnología para procesar datos que los destinos aportan.

«Buscamos tener exactitud no solo en la cantidad de turistas, sino también en los motivos por los que nos eligen, la permanencia y la procedencia. La demanda del turista cambia año a año y el Observatorio nos dará la orientación para saber a dónde dirigir las inversiones», detalló Satto.

El mix público-privado

Un punto destacado por el funcionario provincial fue el modelo de gestión de Federación, donde conviven un producto central administrado por el Estado —el Parque Termal— con una fuerte inversión del sector privado en servicios y alojamiento. «Tener datos precisos nos permitirá tener un mejor diálogo con el sector privado, que invierte mucho en este destino», concluyó.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas