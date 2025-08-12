7PAGINAS

Martes 12 de agosto de 2025
Federación se suma al Programa Nacional de Controles Oftalmológicos “Ver para ser libres”

La Municipalidad de Federación informó que la ciudad será sede del Programa Nacional de controles oftalmológicos “Ver para ser libres”, una iniciativa destinada a niños y niñas de entre 6 y 12 años, que cuenta con un cupo limitado de 100 participantes.
Redacción 7Paginas

El programa es impulsado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos y la Municipalidad local. Su objetivo es garantizar el acceso a controles visuales y, en los casos necesarios, la entrega gratuita de lentes.

Para acceder al beneficio, las familias deberán solicitar turno en alguno de los centros de salud habilitados:

Centro de Salud Evita, de 8:00 a 16:00 horas.

Centro de Salud Perpetuo Socorro (ex emplazamiento), de 7:30 a 12:00 horas.

Con el turno asignado, los niños y niñas serán evaluados previamente por un oftalmólogo de la ciudad. Tras esta consulta inicial, podrán participar del operativo que se llevará a cabo el 28 de agosto en Federación, ocasión en la que se entregarán lentes a quienes los requieran.

Desde el municipio remarcaron la importancia de esta propuesta, que no solo apunta a la detección temprana de problemas visuales, sino también a garantizar la igualdad de oportunidades para el desarrollo educativo y social de los más pequeños.

 

 

 

 

 

 