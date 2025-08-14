Federación será sede del Encuentro “Activar Destinos” para potenciar el turismo entrerriano

Segun lo indicado a 7Paginas, el programa contará con la disertación de reconocidos referentes del sector. Teresita Van Strate abordará las preguntas: “¿El termalismo es una actividad 24/7?” y “¿Los destinos se comprometen a liderar la renovación y mejora continua?”. Por su parte, Andrés Ziperovich expondrá sobre “El rol de la innovación y las redes sociales en las ciudades turísticas”.

Una propuesta novedosa llegará de la mano de Andrea Pérez Sismondini, quien presentará “Turismo Ufológico – Innovación en el turismo científico”. Además, se realizará la Presentación de la Micro Región Salto Grande, resaltando las potencialidades de este corredor turístico.

La inscripción está abierta y se realiza a través del sitio web www.camaradeturismoer.com.ar. Desde el municipio destacan que esta jornada es una oportunidad para adquirir herramientas, generar redes y proyectar un turismo más competitivo y creativo en la región.