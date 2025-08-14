7PAGINAS

Jueves 14 de agosto de 2025
Federación será sede del Encuentro “Activar Destinos” para potenciar el turismo entrerriano

El Municipio de Federación, a través de la Secretaría de Turismo, anunció la realización de una importante jornada de capacitación para el sector turístico de la provincia. El próximo jueves 21 de agosto, desde las 14:00 horas, el Hotel Arena Resort recibirá a profesionales, emprendedores y prestadores de servicios para participar del Encuentro “Activar Destinos”, una propuesta de formación orientada a fortalecer y diversificar la oferta turística de Entre Ríos.
Segun lo indicado a 7Paginas, el programa contará con la disertación de reconocidos referentes del sector. Teresita Van Strate abordará las preguntas: “¿El termalismo es una actividad 24/7?” y “¿Los destinos se comprometen a liderar la renovación y mejora continua?”. Por su parte, Andrés Ziperovich expondrá sobre “El rol de la innovación y las redes sociales en las ciudades turísticas”.

Una propuesta novedosa llegará de la mano de Andrea Pérez Sismondini, quien presentará “Turismo Ufológico – Innovación en el turismo científico”. Además, se realizará la Presentación de la Micro Región Salto Grande, resaltando las potencialidades de este corredor turístico.

La inscripción está abierta y se realiza a través del sitio web www.camaradeturismoer.com.ar. Desde el municipio destacan que esta jornada es una oportunidad para adquirir herramientas, generar redes y proyectar un turismo más competitivo y creativo en la región.