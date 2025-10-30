Federación será sede del Torneo Internacional de Fútbol de Veteranos 2026

Del encuentro participaron también el secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini, y el director de Deportes, César García, junto al organizador del certamen, Antonio Luna, y su equipo de trabajo. Durante la reunión se avanzó en los preparativos logísticos y deportivos para garantizar el éxito de este evento que reúne a equipos de distintos puntos del país y del exterior.

El intendente Bravo agradeció a los organizadores por elegir nuevamente a Federación como sede y destacó la importancia del torneo, no solo por su nivel competitivo, sino también por el impacto positivo que genera en la actividad turística local.

“Es un evento que posiciona a Federación en el calendario deportivo nacional e internacional, y que además moviliza al turismo, la gastronomía y la hotelería, generando un beneficio para toda la comunidad”, expresó Bravo.

Por su parte, Antonio Luna valoró el apoyo del municipio y resaltó la organización y hospitalidad que caracterizan a la ciudad, factores que fueron determinantes para volver a realizar el torneo en suelo federaense.

De esta manera, Federación se prepara para ser nuevamente epicentro del deporte y el turismo, en una cita que promete convocar a cientos de jugadores, familiares y visitantes de distintas regiones del país y del exterior.