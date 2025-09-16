Federación suma una nueva piscina recreativa en su Parque Acuático

Actualmente, las obras avanzan en la construcción de esta piscina, que estará acompañada por la instalación de nuevas unidades sanitarias y veredas, mejorando la infraestructura y los servicios disponibles para los visitantes.

Además, se informó a 7Paginas que se están llevando adelante trabajos de readaptación en dos piscinas para niños, con el objetivo de modernizar los espacios y ofrecer mayor seguridad y confort a las familias que eligen el complejo.

La finalización de estas obras está prevista para la próxima temporada de verano, lo que permitirá que turistas y vecinos puedan disfrutar de estas mejoras en plena época alta.