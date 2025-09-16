7PAGINAS

Martes 16 de septiembre de 2025
Federación suma una nueva piscina recreativa en su Parque Acuático

El Municipio de Federación anunció la incorporación de una nueva piscina recreativa al Parque Acuático, ampliando así la oferta de atractivos que ya lo posicionan como uno de los destinos turísticos más importantes de la región.
Actualmente, las obras avanzan en la construcción de esta piscina, que estará acompañada por la instalación de nuevas unidades sanitarias y veredas, mejorando la infraestructura y los servicios disponibles para los visitantes.

Además, se informó a 7Paginas que se están llevando adelante trabajos de readaptación en dos piscinas para niños, con el objetivo de modernizar los espacios y ofrecer mayor seguridad y confort a las familias que eligen el complejo.

La finalización de estas obras está prevista para la próxima temporada de verano, lo que permitirá que turistas y vecinos puedan disfrutar de estas mejoras en plena época alta.