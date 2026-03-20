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Jueves 19 de marzo de 2026
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Federación sumó un nuevo camión recolector para fortalecer el servicio de residuos

La Municipalidad de Federación confirmó a 7Paginas, la adjudicación de la Licitación Pública N° 02/26 para la adquisición de un nuevo camión recolector compactador de residuos, que será incorporado al parque automotor municipal.
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Redacción 7Paginas

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La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 261/2026 y la adjudicación recayó en la firma VIALERG S.A., cuya propuesta fue considerada la más conveniente tras el análisis técnico-económico realizado por la Comisión de Compras Municipal y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego.

El equipo adquirido es un recolector compactador de 17 metros cúbicos, montado sobre un camión 0 kilómetro y equipado con sistema levanta contenedor, lo que permitirá mejorar la eficiencia en las tareas de recolección en distintos sectores de la ciudad.

La inversión total asciende a 180 millones de pesos y será financiada en doce cuotas mensuales consecutivas, conforme a lo establecido por la Ordenanza N° 2553 y la normativa vigente.

Desde el municipio destacaron que esta incorporación apunta a fortalecer el servicio de recolección de residuos, optimizando la capacidad operativa y mejorando la calidad de la prestación para los vecinos.

Asimismo, remarcaron que la compra forma parte de una política sostenida de modernización del equipamiento municipal, orientada a brindar respuestas más eficientes a las demandas de la comunidad.