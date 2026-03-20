Federación sumó un nuevo camión recolector para fortalecer el servicio de residuos

La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 261/2026 y la adjudicación recayó en la firma VIALERG S.A., cuya propuesta fue considerada la más conveniente tras el análisis técnico-económico realizado por la Comisión de Compras Municipal y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego.

El equipo adquirido es un recolector compactador de 17 metros cúbicos, montado sobre un camión 0 kilómetro y equipado con sistema levanta contenedor, lo que permitirá mejorar la eficiencia en las tareas de recolección en distintos sectores de la ciudad.

La inversión total asciende a 180 millones de pesos y será financiada en doce cuotas mensuales consecutivas, conforme a lo establecido por la Ordenanza N° 2553 y la normativa vigente.

Desde el municipio destacaron que esta incorporación apunta a fortalecer el servicio de recolección de residuos, optimizando la capacidad operativa y mejorando la calidad de la prestación para los vecinos.

Asimismo, remarcaron que la compra forma parte de una política sostenida de modernización del equipamiento municipal, orientada a brindar respuestas más eficientes a las demandas de la comunidad.