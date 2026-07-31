Federación superó la media provincial de ocupación y el Parque Termal volvió a ser el gran atractivo del invierno

De acuerdo al balance realizado tras el receso invernal, miles de turistas eligieron Federación para disfrutar de sus aguas termales, consolidando una vez más al complejo como el motor de la actividad turística y económica local.

Uno de los datos sobresalientes de la temporada fue el importante incremento en el ticket de corte de ingresos al Parque Termal, indicador que refleja el sostenido movimiento de visitantes durante las vacaciones.

La afluencia de turistas no solo se concentró en el complejo termal, sino que también se tradujo en una importante actividad para el sector gastronómico, hotelero, comercial y de servicios, beneficiando a numerosos emprendimientos vinculados al turismo.

Si bien desde el sector reconocen que la temporada no alcanzó los niveles registrados en años anteriores, el balance es considerado positivo teniendo en cuenta el contexto económico que atraviesa el país.

La pérdida del poder adquisitivo, el incremento de los costos y la reducción del presupuesto destinado al turismo llevaron a muchas familias a acortar sus vacaciones o directamente postergar los viajes, una realidad que impactó en la mayoría de los destinos turísticos argentinos.

Un destino consolidado

Pese a ese escenario, Federación volvió a demostrar la fortaleza de su principal producto turístico. El Parque Termal continúa siendo el gran atractivo de la ciudad y un pilar fundamental para sostener la actividad económica durante todo el año.

Los resultados de la temporada de invierno ratifican el posicionamiento de Federación como uno de los destinos turísticos más importantes de Entre Ríos y del país, con una oferta que sigue atrayendo visitantes gracias a la calidad de sus servicios, sus complejos termales y la diversidad de propuestas recreativas para toda la familia.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas