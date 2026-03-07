Federación tendrá su primer maratón rural: será en el mes de junio con cuatro distancias

El evento es organizado por la agrupación deportiva Las Garras y tendrá como punto de largada y llegada el Club de Pesca de Federación. La competencia comenzará a las 9 de la mañana, mientras que desde las 7:30 se realizará la recepción y acreditación de los corredores.

En diálogo con 7Paginas, Marcos Bouche, uno de los máximos referentes de la organización, explicó que la carrera contará con cuatro modalidades: 7, 14, 21 y 42 kilómetros, permitiendo así la participación de atletas de distintos niveles.

Los recorridos

Según detalló Bouche, cada distancia tendrá un circuito específico.

El recorrido de 7 kilómetros llegará hasta la zona ubicada frente a la cruzotadora, desde donde los participantes emprenderán el regreso hacia el punto de partida.

La prueba de 14 kilómetros se extenderá hasta antes de llegar a la Escuela Nº 23 del paraje El Boyero, en cercanías del Polo Productivo municipal, lugar donde los atletas iniciarán el retorno.

En tanto, la distancia de 21 kilómetros ingresará al sector de Chaviyú, donde los corredores recorrerán un tramo interno antes de regresar hacia el Club de Pesca.

La distancia principal, el maratón de 42 kilómetros, tendrá un circuito más extenso. Los atletas deberán ingresar a Chaviyú, recorrer parte del lugar y llegar hasta la zona de la pasarela. Desde allí retomarán el trayecto saliendo por la zona de Agosti, costeando caminos rurales, pasando por detrás de la Escuela Nº 17, continuando hacia la Agro y regresando luego por el sector de la capilla San Roque hasta retomar el recorrido final hacia el punto de largada.

Organización y seguridad

Desde la organización indicaron que el circuito contará con puestos de hidratación cada tres kilómetros y medio y estará completamente señalizado.

Además, se prevé un operativo de seguridad y asistencia que incluirá la participación de la Policía, motos que encabezarán y cerrarán la caravana de corredores, personal de Bomberos Voluntarios y dos ambulancias distribuidas estratégicamente en el recorrido.

Una de las ambulancias permanecerá en el punto de largada, mientras que la otra estará ubicada en la zona de Chaviyú y acompañará el trayecto de los corredores de la distancia mayor.

Premiación y cierre

La competencia tendrá premiación general del primero al tercer puesto en cada distancia, tanto en la categoría masculina como femenina. También habrá premiación por categorías, igualmente del primero al tercer lugar.

En el caso de los participantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD), la organización informó que estarán exentos del pago de inscripción, aunque deberán abonar la remera oficial si desean adquirirla. Para ellos habrá una clasificación general del primero al tercer puesto en masculino y femenino.

Una vez finalizada la competencia se realizará el acto de premiación acompañado de un almuerzo para los corredores, que estará incluido en la inscripción. El menú consistirá en asado con ensalada y una bebida.

Los organizadores solicitaron a los participantes llevar cubiertos para el almuerzo. Además, se dispondrá de una cantina para quienes deseen adquirir bebidas u otros productos.

Desde la agrupación Las Garras destacaron que se trata de un evento pensado para promover el deporte y posicionar a Federación dentro del calendario regional de competencias de running, con la expectativa de recibir corredores de distintas localidades.