Federación: tras una multitudinaria convocatoria, pidieron declarar la emergencia sanitaria en salud mental

La actividad fue organizada por el partido vecinal Vamos Federación y contó con la disertación de la especialista concordiense Camila Cabrera, quien abordó la realidad de los consumos problemáticos y la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, asistencia y acompañamiento.

Uno de los principales planteos surgidos durante el encuentro fue el pedido para que el Concejo Deliberante declare la emergencia sanitaria en salud mental en la ciudad y que el Departamento Ejecutivo ponga en funcionamiento la mesa de trabajo creada por ordenanza para abordar esta problemática de manera interdisciplinaria.

«La comunidad está pidiendo que esto arranque»

Finalizada la reunión, el dirigente de Vamos Federación, Mario Romero, dialogó con 7Paginas y calificó como «altamente positiva» la convocatoria.

«La concurrencia fue masiva. Hubo mucha gente preocupada por lo que está ocurriendo en Federación. Participaron representantes de instituciones, médicos, dirigentes deportivos, concejales y vecinos. Estamos muy conformes porque la comunidad respondió y demostró que quiere involucrarse», expresó.

Romero destacó que durante el encuentro también mantuvo un diálogo con representantes del municipio presentes en la actividad, como el caso de la secretaria de gobierno Alejandra Di Greciam a quien transmitió la disposición del espacio político y de distintos sectores de la comunidad para acompañar al Ejecutivo en las acciones que considere necesarias.

«Sabemos que existe una mesa de trabajo creada por ordenanza. La herramienta ya está; ahora necesitamos que el Ejecutivo la convoque para comenzar a trabajar en serio», afirmó.

Pedido al Concejo Deliberante

Durante la jornada, los organizadores solicitaron formalmente a los concejales presentes que impulsen la declaración de la emergencia sanitaria en materia de salud mental.

«Fuimos directos con el pedido para que se declare la emergencia. Creemos que es una herramienta importante y estamos convencidos de que tiene que avanzar porque la situación lo amerita», sostuvo Romero.

El dirigente remarcó que la prevención debe convertirse en el eje principal de las políticas públicas.

«La prevención es lo más económico y lo más efectivo. Cuando se actúa después, todo se vuelve mucho más difícil y costoso. Por eso tenemos que trabajar antes y también fortalecer la asistencia para quienes ya atraviesan situaciones de consumo», señaló.

«Hay un antes y un después»

Romero consideró que la importante participación ciudadana marca un punto de inflexión para Federación.

«La comunidad hoy demostró que está comprometida. No queremos seguir mirando para otro lado. Queremos trabajar para adelante y creemos que este puede ser un antes y un después», manifestó.

En ese sentido, sostuvo que el mensaje que recibió el representante del Ejecutivo municipal presente en la reunión fue claro.

«El respaldo de la comunidad está. Ahora esperamos que el Estado convoque y comience a funcionar la mesa de trabajo porque la problemática no puede esperar más», indicó.

La preocupación de los jóvenes

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la participación de jóvenes integrantes de Vamos Federación, quienes compartieron su mirada sobre la realidad que viven cotidianamente.

Según explicó Romero, el testimonio fue recibido con un fuerte aplauso por parte de los presentes.

«Ellos hablaron en primera persona. Ven el consumo todos los días, en la escuela, en las plazas, en los bailes, entre sus propios amigos. Muchos sienten impotencia porque ven cómo personas cercanas caen en las adicciones y no saben cómo ayudarlas. Eso demuestra la gravedad del problema», expresó.

Un llamado a sumar a todas las instituciones

Finalmente, Romero lamentó la ausencia de representantes del Hospital San José de Federación durante la actividad.

«Hubiese sido importante contar con su presencia porque hubo consultas sobre estadísticas y datos concretos que no pudieron responderse. Esperamos que en una próxima convocatoria el hospital pueda participar para brindar más información a la comunidad», concluyó.

La jornada dejó como principal conclusión el reclamo de distintos sectores sociales para que el Estado municipal convoque de manera urgente a la mesa interdisciplinaria prevista por ordenanza y coordine acciones concretas frente a una problemática que, según coincidieron los participantes, requiere respuestas inmediatas y un trabajo sostenido entre el sector público, las instituciones y la comunidad.