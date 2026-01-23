Federación: tras una persecución, “Coque” Grieve se entregó rodeado de policías

Según pudo saber 7Paginas, el procedimiento se desarrolló en inmediaciones de avenida Las Hortensias y José Talarico, donde efectivos policiales iniciaron una persecución tras detectar la presencia de Jorge Grieve, imputado en una causa en trámite por supuesta infracción a la Ley Nº 10.566.

La persecución culminó en una vivienda perteneciente a un familiar del sujeto. Al advertir que se encontraba completamente rodeado por los uniformados, Grieve decidió deponer su actitud y salió del domicilio con las manos en alto, entregándose sin ofrecer resistencia.

De inmediato, el personal policial procedió a su detención en el lugar y posterior traslado a la Jefatura Departamental Federación, donde quedó alojado y a disposición de la fiscal en turno, quien continuará con las actuaciones correspondientes en el marco de la causa que se le imputa.

El operativo se desarrolló sin que se registraran incidentes ni personas lesionadas.