Federación ultima detalles en el Parque Acuático para el fin de semana largo

Desde la Secretaría de Turismo del municipio informaron a 7Paginas, que se están ultimando detalles en el predio, en el marco de tareas impulsadas por el intendente Ricardo Bravo tras la finalización de la temporada de verano.

Trabajos de mantenimiento

Las labores incluyeron pintura, reparaciones y limpieza en distintos sectores del parque, abarcando tanto las piscinas como las instalaciones generales, con el objetivo de garantizar un espacio en óptimas condiciones para vecinos y visitantes.

Cabe destacar que la reapertura del Parque Acuático está prevista para este viernes 20 de marzo, en coincidencia con el inicio del fin de semana largo.

Embellecimiento urbano

En paralelo, personal del área de Termas lleva adelante tareas de embellecimiento en el cantero central de la Avenida Raúl Alfonsín, en las cuadras cercanas al Parque Termal, mejorando la estética de uno de los accesos más transitados de la ciudad.

Desde el municipio remarcaron la importancia de estos trabajos para seguir posicionando a Federación como un destino turístico destacado en la región, especialmente en fechas de alta concurrencia.