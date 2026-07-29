Federación ultima detalles para las Olimpiadas Médicas que se realizarán a fines de octubre

En ese marco, el presidente municipal Ricardo Bravo mantuvo este martes una reunión de trabajo con el director de Deportes, César García, con el objetivo de coordinar las distintas acciones vinculadas a la organización de la competencia.

Durante el encuentro, uno de los principales temas abordados fue justamente la planificación de las Olimpiadas Médicas, avanzando en los trabajos de coordinación previa para garantizar el correcto desarrollo del evento, que convocará a profesionales de la salud de distintos puntos del país y generará un importante movimiento turístico y económico para la ciudad.

Además de la organización de las olimpíadas, Bravo y García realizaron un repaso de las diferentes acciones que viene llevando adelante la Dirección de Deportes del municipio.

Entre los temas analizados se destacó la participación de las delegaciones locales en los Juegos Juveniles Entrerrianos, así como también el desarrollo de las distintas propuestas recreativas y deportivas destinadas a los adultos mayores.

Desde el municipio señalaron a 7Paginas, que la reunión permitió continuar planificando la agenda deportiva para los próximos meses, consolidando eventos de relevancia y fortaleciendo las actividades destinadas a vecinos de todas las edades.

Las Olimpiadas Médicas, previstas para fines de octubre, representan uno de los acontecimientos más importantes del calendario anual de Federación, ya que además de promover la práctica deportiva y el encuentro entre profesionales, generan un significativo impacto en la actividad turística, hotelera, gastronómica y comercial de la ciudad.