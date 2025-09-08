Un auto se incendió cuando circulaba en el centro de Federación

Según se informó a 7Paginas, el hecho ocurrió este domingo alrededor de las 19:30 horas, en calle Hipólito Irigoyen casi Las Rosas. Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Fiat Weekend sufrió un foco ígneo en la parte inferior.

Un transeúnte advirtió las llamas y alertó al conductor, quien detuvo de inmediato la marcha del rodado. Tanto él como los ocupantes descendieron rápidamente, evitando consecuencias mayores.

Ante la emergencia, se convocó a Bomberos Voluntarios de Federación, que al llegar al lugar trabajaron para controlar y extinguir el fuego por completo, aunque los daños son totales.

En el lugar también intervinieron personal del Comando Radioeléctrico y agentes de inspección municipal. La Unidad Fiscal fue notificada del suceso.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales en el vehículo fueron significativas.