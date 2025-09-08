7PAGINAS

Domingo 7 de septiembre de 2025
Un auto se incendió cuando circulaba en el centro de Federación

La tranquilidad del centro de Federación se vio alterada en la tarde de este domingo, cuando un vehículo comenzó a incendiarse mientras circulaba por la ciudad.
Redacción 7Paginas

Según se informó a 7Paginas, el hecho ocurrió este domingo alrededor de las 19:30 horas, en calle Hipólito Irigoyen casi Las Rosas. Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Fiat Weekend sufrió un foco ígneo en la parte inferior.

Un transeúnte advirtió las llamas y alertó al conductor, quien detuvo de inmediato la marcha del rodado. Tanto él como los ocupantes descendieron rápidamente, evitando consecuencias mayores.

Ante la emergencia, se convocó a Bomberos Voluntarios de Federación, que al llegar al lugar trabajaron para controlar y extinguir el fuego por completo, aunque los daños son totales.

En el lugar también intervinieron personal del Comando Radioeléctrico y agentes de inspección municipal. La Unidad Fiscal fue notificada del suceso.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales en el vehículo fueron significativas.