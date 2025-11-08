Federación: un automóvil se incendió por completo al ingresar a la ciudad

Según pudo registrar un cronista de 7Paginas, el siniestro ocurrió cuando el conductor del vehículo se desplazaba en dirección oeste-este, ingresando a la ciudad. A poco más de mil metros del cruce de hormigón, el hombre notó que comenzaba a salir humo desde debajo del tablero, y en cuestión de segundos las llamas se propagaron rápidamente, consumiendo por completo el rodado.

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Federación acudió de inmediato al lugar, pero el fuego ya había destruido totalmente el vehículo, por lo que sólo pudieron realizar tareas de enfriamiento y control.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas. El tránsito sobre la ruta no se vio interrumpido, aunque se realizó un corte preventivo por el denso humo que emanaba del incendio.

Las causas que originaron el fuego son materia de investigación.