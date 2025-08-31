Federación: un herido de arma blanca tras una batalla campal en el ex emplazamiento

Según los primeros datos aportados a 7Paginas, la gresca se originó en una vivienda del ex emplazamiento, donde varios individuos se enfrentaron con palos y cuchillos. Como consecuencia del violento cruce, un hombre sufrió heridas de consideración y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Masvernat de Concordia.

Vecinos relataron que, al arribar una patrulla policial, los efectivos se vieron superados por la magnitud del enfrentamiento y no lograron intervenir de inmediato.

De acuerdo con testimonios recogidos por este medio, el hecho se habría desatado en una vivienda habitada por un sujeto conocido en la zona como “Lechón”, quien habría protagonizado un enfrentamiento con personas oriundas de Concordia, vinculadas familiarmente con residentes del lugar.

Los propios vecinos denunciaron que este tipo de hechos son habituales y que la vieja Federación se ha convertido en una zona de alta conflictividad social, donde el narcomenudeo gana terreno y la seguridad comunitaria se encuentra cada vez más comprometida.

Afirman que la paz social está en riesgo y reclaman mayor presencia y acción de la policía para devolver la tranquilidad al barrio.