Federación: un hombre fue derivado a Chajarí con heridas graves y detuvieron al agresor por intento de homicidio

El hecho, según informó la policía a 7Paginas, tuvo lugar dentro de una vivienda en la zona de los barrios de Cafesg, donde personal de la Comisaría Tercera intervino tras ser alertado sobre una gresca entre vecinos. Al arribar, los efectivos constataron que dos personas presentaban lesiones, siendo una de ellas de extrema gravedad.

La víctima fue identificada como Misael Álvarez, quien habría recibido al menos tres puñaladas en la zona del tórax. Debido a su delicado estado, fue derivado a la ciudad de Chajarí, donde permanece internado en terapia intensiva con riesgo de vida.

A partir de las actuaciones iniciales, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso una serie de medidas investigativas para esclarecer el hecho, incluyendo el relevamiento de cámaras de seguridad y la identificación de testigos.

En ese marco, durante la víspera, personal policial llevó adelante un allanamiento en un domicilio de Federación, en cumplimiento de una orden judicial que incluía requisa personal y detención. Como resultado del procedimiento, se logró la aprehensión de un hombre señalado como presunto autor del ataque.

Asimismo, durante el operativo se secuestraron prendas de vestir y otros elementos de interés para la causa, algunos de ellos con aparentes manchas de sangre. En paralelo, los investigadores lograron ubicar a una testigo presencial, cuya declaración aportó datos clave para la reconstrucción de lo ocurrido.

Además, tras un rastrillaje en la zona del hecho, se procedió al secuestro de un arma blanca que sería la utilizada en la agresión.

En la causa interviene la Fiscalía en turno junto a personal de Policía Científica, continuándose con las diligencias de rigor mientras se avanza en el esclarecimiento total del hecho.