Federación: un hombre fue detenido tras intentar ingresar a un complejo de departamentos

Según indicaron fuentes policiales a 7Paginas, el sujeto fue sorprendido mientras trepaba hacia un balcón del complejo. Al notar la presencia de los efectivos, se deshizo de un cuchillo tipo carnicero, elemento que fue secuestrado en el lugar como parte de las actuaciones.

El detenido fue identificado como Brian Castaño, de 30 años, con domicilio en Federación. Tras su aprehensión, quedó alojado en la dependencia policial por disposición de la Fiscalía en turno, imputado por el delito de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.