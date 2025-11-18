7PAGINAS

Martes 18 de noviembre de 2025
Federación: un hombre fue detenido tras intentar ingresar a un complejo de departamentos

Durante la madrugada de este martes 18 de noviembre, alrededor de las 04:30, personal del Comando Radioeléctrico intervino en un complejo de departamentos ubicado en el barrio Estudiantes de Federación, donde un hombre fue detenido luego de intentar acceder por la fuerza a una de las unidades.
Según indicaron fuentes policiales a 7Paginas, el sujeto fue sorprendido mientras trepaba hacia un balcón del complejo. Al notar la presencia de los efectivos, se deshizo de un cuchillo tipo carnicero, elemento que fue secuestrado en el lugar como parte de las actuaciones.

El detenido fue identificado como Brian Castaño, de 30 años, con domicilio en Federación. Tras su aprehensión, quedó alojado en la dependencia policial por disposición de la Fiscalía en turno, imputado por el delito de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.