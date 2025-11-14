Federación: un joven herido de arma blanca llegó por sus propios medios al hospital y fue derivado al Masvernat

El joven llegó consciente y en condiciones de relatar lo sucedido. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hecho estaría relacionado con una disputa con dos sujetos conocidos, lo que llevó a que personal de Comisaría Tercera y de la División Investigaciones iniciara de inmediato las actuaciones correspondientes para esclarecer el episodio.

La Policía trabaja bajo directivas de la Fiscalía en turno, con el objetivo de identificar y localizar a los presuntos autores del ataque.

Tras ser atendido por el equipo médico del hospital local y examinado por el galeno policial, el herido fue derivado al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia para recibir atención de mayor complejidad.

Desde las autoridades se confirmó a 7Paginas que, al momento del traslado, el joven se encontraba consciente y estable.