7PAGINAS

Viernes 14 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Federación: un joven herido de arma blanca llegó por sus propios medios al hospital y fue derivado al Masvernat

Un hombre de 29 años ingresó este jueves al hospital San José de Federación por sus propios medios, presentando dos lesiones compatibles con heridas de arma blanca en el brazo, según informaron fuentes policiales.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El joven llegó consciente y en condiciones de relatar lo sucedido. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hecho estaría relacionado con una disputa con dos sujetos conocidos, lo que llevó a que personal de Comisaría Tercera y de la División Investigaciones iniciara de inmediato las actuaciones correspondientes para esclarecer el episodio.

La Policía trabaja bajo directivas de la Fiscalía en turno, con el objetivo de identificar y localizar a los presuntos autores del ataque.

Tras ser atendido por el equipo médico del hospital local y examinado por el galeno policial, el herido fue derivado al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia para recibir atención de mayor complejidad.

Desde las autoridades se confirmó a 7Paginas que, al momento del traslado, el joven se encontraba consciente y estable.