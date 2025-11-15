Federación: un joven reconoció a quienes intentaron matarlo y la Policía detuvo a tres personas

El ataque, que inicialmente había dejado muchas incógnitas sobre los autores, comenzó a esclarecerse tras el testimonio del joven herido. Con esos datos, la Policía llevó adelante un operativo durante la tarde del viernes 14 de noviembre, efectuando allanamientos y requisas en una vivienda ubicada sobre calle Gaucho Rivero.

Como resultado del procedimiento, dos hombres fueron detenidos, ambos directamente vinculados con el violento ataque. Además, en el mismo operativo se aprehendió a un tercer individuo, quien intentó entorpecer el accionar policial al intervenir en defensa de los sospechosos.

Desde la Jefatura Departamental, informaron a 7Paginas que los tres detenidos fueron trasladados a sede policial, donde se realizaron las actuaciones correspondientes. Los dos principales implicados quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que continúa con la investigación para determinar responsabilidades y avanzar en la causa.

La rápida identificación de los agresores por parte de la víctima permitió un avance significativo en un hecho que conmocionó a la comunidad federense.