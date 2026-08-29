Federación: un jurado popular declaró culpable a un hombre por abuso sexual gravemente ultrajante

Un jurado popular de Federación declaró culpable a G. E. H. por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, al término de un juicio que se desarrolló durante cuatro jornadas en esa ciudad.

El debate contó con tres jornadas de exposición y análisis de las pruebas, mientras que este viernes el jurado popular se reunió para deliberar y finalmente emitir su veredicto.

La decisión fue comunicada en el Salón de la Democracia, ubicado en el primer piso del Centro Cívico de Federación. Tras conocerse la declaración de culpabilidad, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Germán Dri, informó que la audiencia de cesura se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre en los Tribunales de Concordia.

En esa instancia, las partes expondrán sus argumentos respecto de la pena que deberá cumplir el condenado, de acuerdo con el delito por el cual fue declarado culpable.

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Josefina Penón Busaniche, mientras que la defensa de Gomez. E. H. estuvo a cargo del defensor oficial Joaquín Garaycoechea.

El proceso se enmarca en la implementación del sistema de juicio por jurados en Entre Ríos. Según se informó, este caso constituye el juicio por jurados número 171 realizado en la provincia desde la puesta en funcionamiento de este mecanismo de juzgamiento penal.