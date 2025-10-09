Federación: un vecino sorprendió y retuvo a un menor que había ingresado a su vivienda para robar

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el propietario escuchó ruidos provenientes del interior de la vivienda y, al salir a verificar, encontró a un menor de edad dentro del domicilio. El joven había ingresado por una ventana del frente y ya había guardado en una bolsa varias pertenencias, entre ellas un teléfono celular.

El dueño de casa logró retener al intruso hasta la llegada del personal policial, que acudió rápidamente al lugar tras recibir el llamado de emergencia.

Una vez identificado, se constató que el menor era conocido en el ámbito policial por tener antecedentes por hechos similares. Por disposición de la Fiscalía en turno, fue trasladado a la Comisaría de Minoridad.

En el procedimiento intervinieron efectivos de las Divisiones Investigaciones, Comando Radioeléctrico y Minoridad, quienes trabajaron en el lugar para completar las actuaciones correspondientes.