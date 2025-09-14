Federación: una mujer resultó con serias lesiones tras un choque entre motos

Segun lo informado a 7Paginas, el hecho se registró alrededor de las 09:40 horas, en la intersección de calles De los Periodistas y Las Magnolias, donde, por causas que se tratan de establecer, colisionaron dos motocicletas de 110 cc, ambas sin dominio colocado.

Uno de los rodados era conducido por un hombre mayor de edad domiciliado en la ciudad, mientras que la otra moto era guiada por una mujer que debió ser trasladada en ambulancia al Hospital San José.

Desde el nosocomio se informó que la paciente ingresó con escoriaciones en el rostro y en la rodilla izquierda, además de una lesión cortante en la nariz. Fue sometida a curaciones y a diversos estudios radiográficos (cráneo, columna y tórax), quedando a la espera de los resultados para definir el carácter de las lesiones. El médico de guardia no descartó la posibilidad de un traslado posterior para estudios complementarios.

En el lugar trabajó personal de la Sección Comando Radioeléctrico, junto a efectivos de la Jefatura Departamental Federación y profesionales del Hospital San José.